Harbiden Ya! Trafik Lambaları Neden Hep Yuvarlak da Kare veya Dikdörtgen Değil?

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Her gün dakikalarca bekliyoruz, önünden geçiyoruz ve şehir akışında önemli rolleri var. Trafik lambalarından bahsediyoruz. Peki trafik lambalarının neden genellikle yuvarlak olduğunu biliyor musunuz?

Son dönemlerde kare veya dikdörtgen gibi şekiller görmeniz mümkün olsa da geneline baktığınızda trafik lambalarının yuvarlak olmasının çok mantıklı sebepleri var.

Daha iyisi için düşünülmüş detaylardan bir diğeri de bu konu.

Yuvarlak şekiller, insan gözü tarafından daha hızlı ve kolay algılanıyor.

trafik lambası

Sürücüler, yuvarlak trafik lambalarına daha çabuk tepki veriyor. Ayrıca bu tasarım, ışığın her yöne eşit dağılmasını sağlayarak lambaların farklı mesafelerden ve açılardan net şekilde görülmesini de mümkün kılıyor. Bunun yanı sıra ışık kaynağının verimli kullanılması da destekleniyor.

Tarihsel kökenlere de dayanıyor.

yuvarlak trafik lambası

1800’lü yıllarda demir yolu sinyalizasyonundan başlayan bu tasarım günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Gelenek, kara yolu trafik lambalarına da taşındı.

1920’lerde ise ilk trafik lambalarında orijinal elektrik sinyalleri ampul kullanılıyordu ve zaten yuvarlak bir hâl alıyordu

Amerika ve Avrupa gibi birçok ülkede bunun standartları da var. Örneğin trafik sinyal lambalarının 200 mm ve 300 mm çapında yuvarlak olması gerekiyor. Günümüzde ise LED teknolojisi kullanıldığı için üçgen, dikdörtgen gibi farklı şekiller kullanılabiliyor.

Sonuç olarak yuvarlak trafik lambalar için evrensel bir tasarım diyebiliriz ve dünyanın her yerinde amaç aynı. Bu tutarlılık ile de sürücülerin ve yayaların farklı ülkelerde bile trafik sinyallerini doğru bir şekilde yorumlamaları sağlanıyor.

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