Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen TSMC çiplerini yapay zeka projelerinde kullanmaya devam ediyor.

Taiwanlı çip üreticisi TSMC, bazı çiplerinin Huawei ürünlerinde kullanıldığını ortaya çıkardı. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre TSMC çipleri, yaptırımlara tabi olan Huawei’nin yapay zekâ sunucularına üçüncü bir müşteri aracılığıyla sağlanıyor.

TSMC, ihracat kontrolü yasalarına uyum sağladığını belirterek yasalara uygun bir şirket olduğunu vurguladı.

Huawei’nin 7nm çipleri sorgulanırken TSMC bağlantısı ortaya çıktı

Huawei ise, 2020 yılından bu yana ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alındığı için TSMC çiplerine erişim sağlamadığını ifade etti. Ancak son bilgiler, TSMC çiplerinin Huawei’nin yapay zekâ projelerinde kullanıldığını göstermekte.

Huawei, halihazırda SMIC tarafından üretilen 7nm çipleri kullanıyor. Fakat ABD yetkilileri, bu çiplerin büyük ölçekli üretim yetenekleri hakkında endişelerini dile getiriyor. Öte yandan, Huawei’nin geçmişte stokladığı TSMC çipleri, özellikle 2019’da üretilen Kirin 910 modeline ait olanlar, zaman içinde çeşitli ürünlerde görülmeye devam ediyor.