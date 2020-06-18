TÜBİTAK Başkanı: COVID-19 Tehdit Değil, Bir Fırsat

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Stajyer Araştırmacı Burs programı bursiyerlerinin COVID-19’la mücadelede yer aldığını belirterek, pandemiyi bir tehdit değil fırsat olarak görmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Tüm dünyada geniş çaplı önlemler alınmasına neden olan koronavirüs pandemisi, ülkemizi de önemli bir şekilde etkiliyor. Genel olarak olumsuz etkileri olan bu pandemi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a göre bir fırsat olabilir. “STAR bursiyerlerimizi, daha fazla soruna çözüm olmak için sonuç ve etki odaklı girişimlerimizde, ülkemizin geleceği için kilit önemde görüyoruz” şeklinde açıklama yapan Prof. Dr. Mandal, koronavirüs pandemisi sürecinde Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında görev yapan lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası bursiyerlere destek verdiklerini söyledi.

Mandal, STAR programındaki bursiyerlerin “COVID-19 Araştırma Projeleri Çağrısı” kapsamında koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırmalarda yer alması için teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

STAR programındaki öğrencilerle sanal ortamda bir araya gelen Mandal, “Bu zor süreçte kariyerleriniz için fırsat oluşturmak üzere bir araya geldiniz. Ülke adına, insanlık adına katkıda bulunmak istediniz. Bu süreçte olmak istemeniz çok kıymetli. STAR bursiyerlerimizi, daha fazla soruna çözüm olmak için sonuç ve etki odaklı girişimlerimizde, ülkemizin geleceği için kilit önemde görüyoruz. Sizlerin katkısının sadece bu dönemde değil ileride de süreceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

COVID-19’u tehdit değil fırsat olarak görmeyi tercih ettik

Koronavirüsü bir tehditten ziyade fırsat olarak gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Mandal, COVID-19 sürecinde anahtar kelimelerin “birlikte çalışma ve birlikte başarma” olduğunu belirtti. Orta ve uzun vadeli planlarını eyleme dökmek istediklerini söyleyen TÜBİTAK Başkanı, “COVID-19, bu süreci hızlandırdı. Salgın bizi daha planlı, programlı ilerleme noktasından, seferberlik sürecine soktu. Biz de COVID-19’u tehdit değil fırsat olarak görmeyi tercih ettik” şeklinde açıklama yaptı.

STAR programını önümüzdeki süreçte de devam ettirmek istediklerini söyleyen Mandal, programın gelecekte sadece sağlık alanına bağlı kalmadan; deprem, gıda güvenliği, siber güvenliği gibi pek çok çeşitli alanda da devam etmesini istediklerini belirtti. Şu anda programa başvuran 340 kişiden 300’ünün sürece dahil olduğunu söyleyen TÜBİTAK Başkanı, “Mümkün olduğunca kimseyi dışarıda bırakmamaya özel bir çaba gösterdik. STAR’ın profili; 118 lisans, 85 yüksek lisans, 70 doktora ve 27 doktora sonrası araştırmacıdan oluşuyor.” dedi.