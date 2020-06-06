Yerli Klon Sığırların Üçüncü Kuşağı da Sağlıklı Geliyor

TÜBİTAK destekli proje kapsamında klonlanan yerli boz ırk boğa "Efe" ve dişi klonların bu yıl doğan üçüncü kuşak buzağısının da sağlıklı bir şekilde büyüdüğü açıklandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli 'Anadolu Yerli Sığırlarının Klonlanması Projesi' kapsamında klonlanan yerli boz ırk boğa "Efe" ve dişi klonların bu yıl doğan üçüncü kuşak buzağısı da sağlıklı bir şekilde büyüyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, AA'ya yaptığı açıklamada projenin amacının sayıları azalan yerli ırkların klonlama teknolojisiyle çoğaltılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Arat, 2009'da klonlama teknolojisiyle dünyaya getirilen "Efe", "Ece" ve "Ecem" adındaki sığırların 11 yaşında oldukları için dünyada 'en uzun yaşayan klonlar' sınıfına girdiğini söylerken, "Geçen yıl ikinci kuşak doğmuştu ve sağlıklı şekilde büyümeye devam ediyorlar. Bu yıl üçüncü kuşak yavru da doğdu. Yani klonun kızının kızının, erkek buzağısı oldu. Hiçbir müdahaleye gerek kalmadan yaşamlarını sürdürüyorlar. Yavrular da gayet sağlıklı. Klonların normal hayvanlardan hiçbir farkı yok" ifadelerini kullandı. Klon sığırların yapay bir üretim teknolojisi ile laboratuvar ortamında üretilmeleri nedeniyle, doğaya adaptasyonları ve yavrulama durumları sürekli takip ediliyor.

Hastalıklara dirençli hayvanların sayısı artırılabilir

Klonlanan sığırların uzun ömürlü olmasının, sağlıklı buzağılar dünyaya getirmesinin, klon sığır neslinin sağlıklı geliştiğini gösterdiğini söyleyen Arat, "Bu teknolojinin başarıyla uygulandığında herhangi bir olumsuzluk olmadığını, hayvanların üretilmesinde bu teknolojinin kullanılabileceğini görüyoruz. Seçtiğimiz ırk ekonomik olarak değeri olmayan bir ırk ama bu teknoloji bütün diğer ırklarda da kullanılabilir. Bir holstein, montofon veya başka verimli ırkları klonlayarak çoğaltabiliriz" diye konuştu.

Türkiye'de klonlama konusunda ileri teknolojilerin kullanılmasının sevindirici olduğunu söyleyen Arat, bu teknolojinin çok fazla ülkede uygulanmadığını kaydederek Türkiye'nin klonlama teknolojisini başarıyla uygulayan ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Arat, "Bundan sonra da bu sürüyü büyütmek ve nereye kadar devam edecek onu görmek istiyoruz. Klonlar 11 yaşına geldi. Dünyada bu yaşa kadar yaşayan klonların sayısı az. Bu klonlama teknolojisiyle kaliteli ırkları çoğaltabiliriz. Hastalıklara dirençli olan hayvanların sayısını artırabiliriz" dedi.