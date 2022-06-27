TÜİK, Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısını Açıkladı (Mayıs 2022)

TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2022" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler, motosikletlerin otomobillere kıyasla tercih edilmeye başlandığını gözler önüne serdi. Yine de trafikte otomobil hakimiyeti sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2022'ye ilişkin motorlu kara taşıtları çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler, geçtiğimiz ay trafiğe kaydı yapılan araç sayısında azalma olduğunu, bununla birlikte; otomobil satın alamayan vatandaşın motosikletlere yöneldiğini gözler önüne geliyor. Gelin oldukça ilginç veriler sunan araştırma sonuçlarına hep birlikte bakalım.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Mayıs 2022'de 112 bin 709 adet taşıt için trafik kaydı gerçekleştirildi. Bu rakam, bir önceki aydan %5,3 azdı. Mayıs ayında trafik kaydı yapılan taşıtları kendi arasında kategorize ettiğimizde; taşıtların yüzde %41,4'ünü otomobil, %40,0'ını motosiklet, %10,2'sini kamyonet, %5,8'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlardan oluşturduğunu görüyoruz.

Sokaklarda dolaşan 25 milyon 704 bin 749 adet taşıt var

TÜİK'e göre Mayıs 2022 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı olan 25 milyon 704 bin 749 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların %54,2'si otomobil, %16,3'ü kamyonet, %15,0'ı motosiklet, %8,0'ı traktör, %3,5'i kamyon, %1,9'u minibüs, %0,8'i otobüs ve %0,3'ü ise özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Görülebileceği üzere trafikte yer alan kamyonet sayısı ile motosiklet sayısı, artık neredeyse eşitlenmiş durumda.

Trafikteki motosiklet sayısı, Mayıs 2021'den %109,9 yüksek

TÜİK'in açıkladığı verilerin en önemlisi, hiç şüphesiz motosikletlerle ilgili olanları. Öyle ki trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden %109,9 yüksek. Neden böyle dikkat çeken bir husus olduğunu çözümlemekse pek de zor değil. Artan akaryakıt fiyatları ile otomobillerin bulunamıyor oluşu, motosikletleri tercih nedeni haline getirmiş gibi görünüyor. Bu arada; trafiğe kayıtlı otomobil sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %21,6 artmış olduğunu söyleyelim.

En çok Renault markalı otomobillerin trafik kaydı yapıldı

TÜİK, Mayıs 2022'de trafiğe kaydedilen 46 bin 626 adet otomobili markalar bazında da araştırdı. Yapılan araştırmalarda, geçtiğimiz ay en çok da Renault markalı otomobillerin trafik kaydının yapıldığını görüyoruz. İşte TÜİK'in açıkladığı o veriler: