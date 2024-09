ABD'de tüketici grupları, Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC) yazılım güncellemeleri durduğunda cihazları kullanılmaz hâle getiren "yazılım bağlamaya" karşı harekete geçmesini istedi.

Gayet iş gören, herhangi bir sıkıntısı olmayan cihazlarınızın yazılım destekleri sona erer ermez bozulduğuna ya da yazılımlarının "şiştiğine", kullanılmaz hâle geldiğine şahit olmuşsunuzdur. Zaman zaman da cihazların özellikleri abonelik sistemini zorunlu kıldığı için sinir bozar. Bu uygulamaya "software tethering" ya da "yazılım bağlama" ismi veriliyor. ABD'de tüketici grupları bu uygulamaya karşı isyan bayrağını açtı.

Tüketici koruma ve atıkla mücadele gruplarından oluşan bir koalisyon, Federal Ticaret Komisyonu’nu, donanımın işlevselliğini dış yazılımlara bağlama uygulaması olan “yazılım bağlamayı” ele alması için harekete geçmeye çağırdı. Bu gruplar arasında ülkenin büyük grupları olan Consumer Reports, iFixIt, US PIRG, Electronic Frontier Foundation, Center for Economic Justice ve Californians Against Waste gibi gruplar yer alıyor.

Büyük şirketler eleştirilerin odağında

Konuyla ilgili olarak yayımlanan açık mektupta, Google gibi büyük ve köklü şirketler de dâhil olmak üzere pek çok şirketin destekleri sonlandırdığını ve var olan hizmetleri de ücretli hâle getirdiğini belirtti. Consumer Reports ise 22 büyük akıllı ev aleti üreticisinden yalnızca üçünün belirli bir süre boyunca siber güvenlik ve yazılım güncellemeleri sağlayacağını belirttiğini ortaya koydu.

Mektupta "Daha fazla şirketin internete bağlanan veya uygulama kontrollü ‘akıllı’ ürünler üretmesiyle sorunun zamanla daha da kötü hâle gelmesini bekliyoruz,” denirken, FTC'ye de öneriler sunuldu. Bu öneriler şu şekilde oldu: