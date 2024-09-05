Gayet iş gören, herhangi bir sıkıntısı olmayan cihazlarınızın yazılım destekleri sona erer ermez bozulduğuna ya da yazılımlarının "şiştiğine", kullanılmaz hâle geldiğine şahit olmuşsunuzdur. Zaman zaman da cihazların özellikleri abonelik sistemini zorunlu kıldığı için sinir bozar. Bu uygulamaya "software tethering" ya da "yazılım bağlama" ismi veriliyor. ABD'de tüketici grupları bu uygulamaya karşı isyan bayrağını açtı.
Tüketici koruma ve atıkla mücadele gruplarından oluşan bir koalisyon, Federal Ticaret Komisyonu’nu, donanımın işlevselliğini dış yazılımlara bağlama uygulaması olan “yazılım bağlamayı” ele alması için harekete geçmeye çağırdı. Bu gruplar arasında ülkenin büyük grupları olan Consumer Reports, iFixIt, US PIRG, Electronic Frontier Foundation, Center for Economic Justice ve Californians Against Waste gibi gruplar yer alıyor.
Büyük şirketler eleştirilerin odağında
Konuyla ilgili olarak yayımlanan açık mektupta, Google gibi büyük ve köklü şirketler de dâhil olmak üzere pek çok şirketin destekleri sonlandırdığını ve var olan hizmetleri de ücretli hâle getirdiğini belirtti. Consumer Reports ise 22 büyük akıllı ev aleti üreticisinden yalnızca üçünün belirli bir süre boyunca siber güvenlik ve yazılım güncellemeleri sağlayacağını belirttiğini ortaya koydu.
Mektupta "Daha fazla şirketin internete bağlanan veya uygulama kontrollü ‘akıllı’ ürünler üretmesiyle sorunun zamanla daha da kötü hâle gelmesini bekliyoruz,” denirken, FTC'ye de öneriler sunuldu. Bu öneriler şu şekilde oldu:
- Şirketlerin ürünler için asgari destek süresini garanti etmesini ve bu süreyi ürün ambalajında açıkça belirtmesini zorunlu kılmak
- Şirketlerin, internet bağlantısı kesildiğinde veya ilgili yazılım güncellemeleri durduğunda bile ürünlerin temel işlevselliğini koruyacağından emin olmasını sağlamak
- Yazılım desteği sona erdiğinde yeniden kullanım için araç ve yöntemleri teşvik etmek
- Eski cihazları değiştirme yeteneğine sahip rakiplerin veya üçüncü tarafların “düşmanca birlikte çalışabilirliğini” korumak
- Üreticileri, ürün tasarımında uzun ömürlülüğü nasıl inşa edebilecekleri konusunda eğitmek