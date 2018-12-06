Türk Bilim İnsanları'ndan, Kalp Krizini Tespit Etmenin Yolu

Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucu üretilen sensör, kalp krizini önceden tahmin etmeye yardımcı olacak.

Gelişen teknolojiye rağmen, ne yazık ki bazı hastalıklara hala çözüm bulunamadı. Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden olan kalp krizi ise stresli iş hayatları, günlük koşuşturmalar nedeni ile her yaştan insanı yakalayabilen, aniden gerçekleşen sinsi bir tehlike.

Kalp krizini önceden tahmin etmek ve önlem almak ne yazık ki çok zor. Fakat Pamukkale Üniversitesi'nde yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucunda, bilim insanları kalp krizi risklerini önceden belirleyebilecek bir elektrokimyasal biyosensör geliştirmeyi başardılar. Kalp krizini tetikleyecek değerleri anlık olarak izleyebilecek ve aynı zamanda kalp kasları zarar gördüğünde kana salınan maddeleri de tespit edebilecek olan bu sensör, kriz risklerini önceden belirlemeye yardımcı olacak.

Kalp hasarlarından sonra, troponin 1 isimli maddenin değeri anlık olarak yükseliyor, nefes darlığı gerçekleşiyor ve kalp krizi yaşanıyor. Bu semptomlar önceden tespit edilebildiğinde ise kalp krizi riskinin önüne geçilmiş oluyor. Pamukkale Üniversitesi bilim insanlarının yapmış olduğu bu çalışma, tıp alanında önemli bir buluş olarak görüldü ve sektörün prestijli dergilerinden olan "Biosensors and Bioelectronics" isimli dergide yayımlandı.

Yeni icadın bor nitrür kuantum nano parçacıkları ile çalıştığını söyleyen profesörler, üretim anlamında da çok avantajlı bir konumda olduğumuzu, Türkiye'de yer alan bor madenleri sayesinde, üretilecek sensörün tamamen yerli sermaye ile olacağını da notlarına düştüler.