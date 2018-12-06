  • Türk Bilim İnsanları'ndan, Kalp Krizini Tespit Etmenin Yolu

Türk Bilim İnsanları, Kalp Krizini Önceden Tespit Etmenin Yolunu Buldu

2 dk okuma süresi
29
1
1
0
0
Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucu üretilen sensör, kalp krizini önceden tahmin etmeye yardımcı olacak.

Gelişen teknolojiye rağmen, ne yazık ki bazı hastalıklara hala çözüm bulunamadı. Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden olan kalp krizi ise stresli iş hayatları, günlük koşuşturmalar nedeni ile her yaştan insanı yakalayabilen, aniden gerçekleşen sinsi bir tehlike.
İLGİLİ HABER

İngiltere’de Robot Asistanlığında Gerçekleştirilen İlk Kalp Kapakçığı Ameliyatı Hastanın Ölümüyle Sonuçlandı

Kalp krizini önceden tahmin etmek ve önlem almak ne yazık ki çok zor. Fakat Pamukkale Üniversitesi'nde yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucunda, bilim insanları kalp krizi risklerini önceden belirleyebilecek bir elektrokimyasal biyosensör geliştirmeyi başardılar. Kalp krizini tetikleyecek değerleri anlık olarak izleyebilecek ve aynı zamanda kalp kasları zarar gördüğünde kana salınan maddeleri de tespit edebilecek olan bu sensör, kriz risklerini önceden belirlemeye yardımcı olacak.
İLGİLİ HABER

Hava Kirliliği ve Gürültünün Aynı Anda Yaşanması Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Kalp hasarlarından sonra, troponin 1 isimli maddenin değeri anlık olarak yükseliyor, nefes darlığı gerçekleşiyor ve kalp krizi yaşanıyor. Bu semptomlar önceden tespit edilebildiğinde ise kalp krizi riskinin önüne geçilmiş oluyor. Pamukkale Üniversitesi bilim insanlarının yapmış olduğu bu çalışma, tıp alanında önemli bir buluş olarak görüldü ve sektörün prestijli dergilerinden olan "Biosensors and Bioelectronics" isimli dergide yayımlandı.
İLGİLİ HABER

Buluşlarıyla Tıp Bilimine Yön Veren, Dünyaca Ünlü 14 Türk Kadın Bilim İnsanı

Yeni icadın bor nitrür kuantum nano parçacıkları ile çalıştığını söyleyen profesörler, üretim anlamında da çok avantajlı bir konumda olduğumuzu, Türkiye'de yer alan bor madenleri sayesinde, üretilecek sensörün tamamen yerli sermaye ile olacağını da notlarına düştüler.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2018/saglik/kalp-krizi-riskini-tahmin-edebilen-biyosensor-gelistirildi-2780585/
Etiketler: Sağlık, kalp krizi, kalp krizi önlem
29
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
29
1
1
0
0