Hava Kirliliği Ve Gürültünü Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Hava kirliliği veya gürültü kendi içlerinde kalp krizine sebep olabiliyor. Ancak aynı anda yaşanan bu durumlar daha tehlikeli.

European Heart Journal'da yayınlanan bir çalışma, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir olayın ciddiyetini ortaya koyuyor. Otomobiller ve diğer araçların yol açtığı hava kirliliğinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Ancak yayınlanan bu çalışmaya göre sağlık üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran tek etken hava kirliliği değil. Bu araçların çıkarttığı, gürültülerin de kardiyovasküler hastalık ve diyabet riskini arttırdığı ortaya çıktı.

İsviçre'de yapılan araştırmalar 2000 ve 2008 yılları arasında gerçekleşen ölümlerde, araçların yaptığı hava kirliliği ve gürültünün bu ölümlerdeki etkisi incelendi. Hava kirliliğinin etkisi incelendiğince havadaki parçacık kirliliği her 10 g/m³ arttığında kalp krizi riski de %5.2 oranlarında yükseliyor. Ancak bu çalışmaya gürültü de hesap olarak eklendiği zaman her 10 g/m³ kirlilik başına kalp krizi riski %1.9 oranında artıyor. Görüldüğü üzere, aslında çok ciddi rakamlarla ifade ediliyor.

İsviçre'de yapılan bu araştırmanın sonucu verilen ropörtajda "Çalışmamız, ulaşım gürültüsünün kalp krizi riskini, evdeki ortalama ses düzeyinde her 10 desibel artışta yüzde 2.0-3.4 artırdığını ortaya koydu" denildi. Bunun sonucu olarak da, hem hava kirliliği hem de gürültüye aynı anda maruz kalan insanların, genel ortam içerisinde en yüksek kalp krizi riskine sahip olan kitle olduğunu söyleyebiliriz.

Bu incelemeyi yapan bilim insanlarından birisi "Tartışmalar genellikle hava kirliliğinin ya da gürültünün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanmakta, ancak kombine etkiyi dikkate almamaktadır. Bizim çalışmamız, her iki faktörün de aynı anda dikkate alınması gerektiğini gösteriyor" dedi. Bu ise gürültü ve hava kirliliğinin ayrı ayrı etkenler olduğu, ancak kombine durumlarda daha da etkili olduğu anlamına geliyor.