Kültür ve Turizm Bakanlığı, 22-24 Ocak’ta düzenlenecek olan ‘NATPE-Miami TV ve İçerik Fuarı’nda ülke standı kurulmasına ve Türk dizi sektörünün dünyayla buluşmasına destek olacak.

Türk dizi sektörü son yıllarda ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. İhracatta ikinci sıraya yükselen ve son yıllarda dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Türk dizileri, sektörün önemli fuarlarından NATPE’de olacak.

750’yi aşkın uluslararası alıcı ve 300'e yakın satıcı firma katılacağı fuarda, 2500 civarında sektör temsilcisi olacak. Miami’ye gidecek diziler arasında ise ‘Diriliş: Ertuğrul’, ‘Payitaht: Abdülhamit’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’, ‘Çukur’ gibi diziler yer alıyor.

Fuarda Türk dizileri için kurulacak olan 54 metrekarelik standda Türk dizileri, dünyanın dört bir yanından temsilcilerle bir araya gelecek. Fuara gidecek olan heyet sektörün önde gelen isimlerinden oluşacak.

Fuarda, içerik sektörünün hedefi olan ABD, Kanada, Brezilya, Arjantin, Meksika, Şili, Peru ve Kolombiya gibi ülkelerin katılımcılarıyla da temas kurulacak.