Araplar, Türk Dizilerini İzlemek İçin Türkçe Öğreniyor

Arap medya kuruluşu MBC'nin getirdiği yasak pek de caydırıcı olmuş gibi görünmüyor. Araplar, Türk dizilerini izleyebilmek ve anlayabilmek için Türkçe öğrenmek istiyorlar. Araştırma sonucunda Arapların Türk dizilerine bu kadar ilgi gösterme nedeninin modernlik ve muhafazakârlık dengesinin hoşlarına gitmesi olduğu ortaya çıktı.

Katar’da yer alan Northwestern Üniversitesi’nde bu konuyla ilgili araştırma yapan Yardımcı Doçent Doktor Miriam Berg, Türk dizilerinin hayran topluluklarından 18-50 yaş aralığında 300 kişiyle çevrimiçi olarak anket yaptı.

Anket sonuçları yasağın delindiğini ortaya koydu. Berg, yaptığı araştırmayla ilgili şunları söyledi: “İzleyiciler televizyondan erişemediği dizileri online platformlarda izlemeye başladı. İngilizce ya da Arapça altyazılı dizi bulabilenler onları izliyor. Ancak çoğu, Türk televizyon kanallarının internet sitelerine giderek dizileri Türkçe takip ediyor, hatta bunun için Türkçe öğrenmeye başlayanlar var.”

Aynı zamanda Berg, yasağın delinme nedenleriyle ilgili de şunları ekledi: “Araplar hâlâ Türkiye hakkında çok olumlu düşüncelere sahip. Aslına bakarsanız düşünceleri olumludan, çok olumluya döndü. Öyle ki Türk dizilerine yasağın adaletsiz olduğunu, eğlenceyle siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorlar. Diziler Türk kültürüne karşı öyle bir aşinalık yarattı ki hiçbir diplomatik çaba bunu başaramazdı.”

Bu durumun Türk televizyonu için de ciddi bir fırsat olduğunu belirten Berg, Türk dizilerini neden takip ettiklerini sorduğu kişilerden aldığı yanıtları şu şekilde özetliyor: “Araplar özellikle dizilerdeki aşk evliliği kavramından etkileniyor. Ayrıca modernlik ve muhafazakârlık arasındaki denge onların ilgisini çekiyor. Modern liberal ve Müslüman bir ülke fikri onların hoşuna gidiyor.”