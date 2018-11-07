Türkler 7.200 Euro'luk Tramvay Parçasını 6.000 TL'ye Üretti

Ülke sınırları içerisinde çalışmalarını sürdüren Türk mühendisler, ülkemizin birçok ilinde kullanılan tramvay malzemelerini çok daha ucuza üretiyor.

Ülkemizde İzmir, İstanbul, Eskişehir ve Samsun gibi birçok ilde kullanılan tramvayların parçaları maalesef yurt dışından ithal ediliyor. Son olarak Eskişehir'de yeni tramvayların Skoda'dan satın alındığı bilgisine ulaşmıştık.

Ancak bütün tramvaylar yurtdışından ithal edilmiyor. Çoğunlukla Çin ve İtalya'dan alınan 7200 euro'yu bulan tramvay parçaları, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SAMULAŞ tarafından 6 bin TL gibi makul bir masrafla üretiliyor. Proje, Konya'daki bir firma ile yaptığı ortaklık sayesinde hayata geçirildi.

SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Bu parçayı yurt dışından 7200 avroya ithal ediyorduk. Konya'da otomotiv sanayisine üretim yapan bir firma ile istişare haline girdik. Bizim mühendislerimiz ve oradaki mühendis arkadaşlar önce malzeme analizi yaptı. Teknik donanım ve üretim tekniği hakkında görüş alışverişinde bulunduktan sonra parçanın üretimi 6 bin liraya gerçekleştirildi."

"Denemeler sonucunda gerek sürüş performansı gerekse teknik denemeler olumlu gerçekleşti. Böylece tramvayın pantograf parçasının yerli ve milli üretimini kazanmış hale geldik. Yerli ve milli üretimini yaptığımız parçalar tedarik zamanı ve maliyetleri azaltıp Türkiye'deki imalat sanayisinin teknik kapasitesi ve istihdamını da artırmış oluyor. Yerli üretimin bir parçası olmak bizim için gurur verici. Yerli ve milli yedek parça üretimine destek olmaya devam edeceğiz."