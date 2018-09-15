Teleskopik Yükseltme Sistemleri Tüm Dünya'ya İhraç Ediliyor

MILMAST'ın yürüttüğü teleskopik yükseltme sistemleri projesinde ithalatın önüne geçildi ve artık bu sistemler dünya ülkelerine ihraç ediliyor.

Türk mühendisler, savunma sanayisinde ithalatın önüne geçmek için gerçekleştirdikleri AR-GE çalışmaları kapsamında başarılı bir projeye imza attılar. MILMAST'ın ASELSAN ile başlayan teleskopik yükseltme sistemleri teslimatları Güney Kore, Kuveyt, Kazakistan ve Endonezya gibi ülkelere de satılmaya başlandı.

2018 senesi içerisinde 200'e yaklaşan teslimat sayısıyla hızla yol kat eden MILMAST, potansiyel satış miktarının da 200'lü seviyelerde olduğunu belirtiyor. MILMAST aynı zamanda Fransa, İngiltere, Malezya ve Rusya gibi ülkelerde uluslararası fuarlarda ürünlerini tanıtıyor ve Avrupa'da temsilcilik görüşmeleri de devam ediyor.

2015 senesinde ileri mühendislik şirketlerinden FİGES AŞ tarafından başlatılan proje, önce bir ürün olarak piyasaya sürüldü ve sonrasında da ortaya MILMAST markası çıktı. Marka, pek çok başarılı çalışmanın ardından uluslararası savunma sanayisi pazarına tanıtılmaya başlandı.

İleri teknoloji elektromekanik karbon kompozit teleskobik yükseltme sistemleri, ağır yükleri emniyetli şekilde taşıyabiliyor. Yüksek mukavemetli, dengeli ve düşük bakım gereksinimli sistemler, 3-15 metreye kadar yükselebilen geniş bir ürün yelpazesine sahip. Sistemler aynı zamanda askeri standartlara uygun olarak üretiliyor ve yüksek rüzgar yüklerinin olduğu, ağır ve zorlayıcı çevre koşullarında ve arazilerde rahatlıkla hareket edebiliyor.

Sistemler askeri savunma sanayisinin dışında mobil haberleşme ve telekomünikasyon sistemleri, itfaiye araçları, denizcilik ve sivil gözlem uygulamalarında da kullanılabiliyor. MILMAST, patentini aldığı pek çok gelişmiş özelliği ile de alanında öncülerden olmuş durumda ve bu da sistemlerin tüm dünyada ilgi çekmesini sağlıyor.