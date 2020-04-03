Türk Şirketlerden COVID-19'a Karşı Pandemi Yönetim Sistemi

Türk şirketleri Aniventi A.Ş. ve iş ortağı Viaveri Teknoloji, tüm dünyanın bir numaralı problemi hâline gelen COVID-19 salgınına karşı Pandemi Yönetim Sistemi geliştirdi. Geliştirilen uygulama sayesinde bulguları şüpheli olan ve kendisini iyi hissetmeyen yurttaşlar panik butonuyla acil çağrı yapabilecek.

Çipli Silah ve Mühimmat Takip Projesi kapsamında ABD Hava Kuvvetleri Üssü'nde başarıyla uygulanan ve kullanılmaya başlanan donanımları geliştiren Aniventi A.Ş., şimdi de iş ortağı Viaveri Teknoloji ile tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi hâline gelen COVID-19 salgınına karşı Pandemi Yönetim Sistemi geliştirdi.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın millileştirme projesi olan Yerli Tedarik ve İş Birliği Platformu'nda yer alan ve Hacettepe Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Aniventi A.Ş. ile Viaveri Teknoloji tarafından geliştirilen Pandemi Yönetim Sistemi ile birlikte kişiler renkle sınıflandırılacak ve bu kişilerin en son bulundukları, alışveriş yaptıkları, gezdikleri tüm yerler tespit edilip oradaki kişilere de sistem üzerinden bildirimler gönderilecek.

Hastalığın yayılmasının önüne geçilecek:

Geliştirilen uygulama sayesinde bulguları şüpheli olan ve kendisini iyi hissetmeyen yurttaşlar panik butonunu kullanarak acil çağrı yapabilecek ve COVID-19 için donanımlı ambulanslarla en yakın COVID-19 tedavisi yapan sağlık kuruluşuna götürülecek. Temas edilen her kişi ve her konum sisteme otomatik olarak eklenecek ve o konumdaki kişilere anlık bildirimler ve COVID-19 tedavi ve korunma önerileri gidecek.

Aniventi A.Ş. Kurucu Ortağı Nejat Ünsal, sistemin tüm vakaları bileceğini ve vaka olan yurttaşların temasta bulunduğu tüm konum ve kişileri de sisteme dâhil ederek aile hekimlerinin destekleriyle bu virüse ülke olarak dur denilebileceğini vurguladı. Ünsal, "Herkes şu an karşısındakinin sağlığını kendi sağlığı gibi düşünürse bu süreç daha hızlı son bulacak" dedi.

Viaveri Teknoloji ve Aniventi A.Ş. firma yetkilileri, önceliğin virüsün yayılmasının önlenmesi olması gerektiğini vurguladı. Geliştirilen sistem sayesinde 14 gün kuralının da hızlıca ve doğru şekilde uygulanabileceği belirtiliyor. Sistem üzerinden kitlesel pandemi yönetimi, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı sistemleriyle entegre bir şekilde çalışabilecek; bu sayede vakaların yayılmasının önüne geçilmiş olacak.

Aniventi A.Ş. tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım ve donanımlar, Çipli Silah ve Mühimmat Takip Projesi kapsamında ABD Hava Kuvvetleri Üssü'nde başarıyla uygulanmış ve kullanılmaya başlanmıştı.