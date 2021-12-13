Türk Tabipler Birliği, TBMM Genel Kurulu'nda geri çekilen düzenlemeyle ilgili karar için bir açıklama yaptı. Yetkililer, 15 Aralık Çarşamba günü greve gidileceğini duyurdu.

Türkiye'nin son günlerde tartıştığı meselelerden bir tanesi de sağlıkçılara yönelik iyileştirmelerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın birlikte yaptığı açıklamalara göre doktor ve diş hekimlerinin özlük haklarında bazı iyileştirmeler yapılacaktı. Ancak dün, kafa karıştıran bir gelişme yaşandı. Hazırlanan düzenlenmedeki bazı maddeler, TBMM Genel Kurulu'ndan geri çekildi. Bu durum, ortalığın karışmasına yol açmış durumda.

Görüşmeler sırasında geri çekilen maddeler, yeniden görüşülmesi ve kapsamının genişletilmesi için TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi. Bu karar, Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) tepkisine yol açtı. Dün konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan TTB yetkilieri, “Sakın geri adım atmayın.” ifadeleriyle olacakları önden haber verir gibiydiler. TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarsa krizin fitilini ateşlemiş oldu. TTB, grev kararı aldığını açıkladı.

Sağlıkçılar, 15 Aralık Çarşamba günü greve gidecek

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamalarda, grev tarihinin 15 Aralık Çarşamba günü olduğu ifade edildi. TTB yetkilileri, kararı şu sözlerle duyurdu: "Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır."

TTB, şu an için konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak 13 Aralık (bugün) bir basın toplantısı gerçekleştireceğini duyuran yetkililerin, detaylı açıklamalarını bu basın toplantısında gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu arada; yaşanan olay sosyal medyanın gündemine de taşındı. Kamuoyu, TTB'nin kararıyla ilgili olarak ikiye bölündü. Kimileri bu kararı desteklerken kimileriyse grev kararına karşı çıktı. Dilerseniz hemen, konuyla ilgili görüşlere yakından bakalım.

Grev kararını destekleyen görüşler

Grev kararına karşı çıkan görüşler