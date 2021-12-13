Çalışma Bakanından İlginç Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılı asgari ücret tutarı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vedat Bilgin, yeni rakamın beklentileri karşılayacağını ve dar gelirli vatandaşta bayram havası yaratacağını ifade etti.

2022 yılı bütçe görüşmeleri için TBMM'de söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret meselesi ile ilgili konuştu. Yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir çıkış yapan Bakan Bilgin, belirlenecek ücretin bayram havası yaratacağını söyledi.

Vedat Bilgin'in değindiği konulardan bir tanesi, ülkemizde kaç kişinin asgari ücret ile çalışıyor olduğuydu. Bu bağlamda; 10-15 milyon gibi rakamlardan bahsedildiğini söyleyen Bilgin, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Alınan vergi ve primleri işaret eden Çalışma Bakanı, Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısının 6 milyon civarında olduğunu ifade etti.

İşçinin beklentisi, 3.700 ila 4.000 TL arası

Bakan Bilgin'in vurgu yaptığı başka bir nokta da asgari ücret tutarının bireylere göre değil, ailelere göre hesaplanması gerektiği. Bu noktada işçinin beklentisinden bahseden Vedat Bilgin, yapılan bir ankete göre işçilerin yüzde 37'lik çoğunluğu, 3.700 ila 4.000 TL aralığında beklentiye sahip olduğunu söyledi. "Asgari ücrette halkımızın beklentisini karşılayacak bir artış yapacağız. Dar gelirli vatandaşlarımız için bu rakam bayram havası yaratacaktır." şeklinde konuşan Çalışma Bakanı, net tutar içinse ser verip sır vermedi.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Daha önceki toplantılarda uzlaşmaya varamayan tarafların dördüncü kez gerçekleştirecekleri toplantının tarihi bilinmiyor. Ancak bu tarihin en geç 16 Aralık olması bekleniyor. Zira aynı tarihte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı alacağı toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantıdan çıkacak karar, doların ve enflasyonun seyri için çok önemli olacak. Buna göre; 16 Aralık sabahı asgari ücret tutarını, öğleden sonra ise Merkez Bankası'nın faiz kararını öğrenebiliriz gibi görünüyor.