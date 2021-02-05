Türk tasarımcı Ersin Acır'ın fotoğrafların sihrini kullanarak tasarladığı 10 başarılı foto manipülasyonu sizler için derledik. Bununla birlikte Acır'ın bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere önerdiği açıklamalarını da sizlere sunuyoruz.

Günümüzde bilgisayarların da gelişmesiyle foto manipülasyon alanında muhteşem işler çıkabiliyor. Elbette bu çalışmalar, sadece programla olmaz. İyi bir çizim yeteneği, yardımcı uygulamalara hakim olmak ve yaratıcı bir bakış açısı gerekiyor. Bugün sizlere, Türk grafik tasarımcısı Ersin Acır'ın tasarladığı birbirinden etkileyici foto manipülasyonları derleyeceğiz.

24 yaşındaki Acır, Instagram hesabında paylaştığı foto manipülasyonlarla dikkat çekiyor. Photoshop gibi programların gücünü kullanarak gerçekle hayali bir araya getirip son derece ilginç ve etkileyici görüntüler ortaya koyan Acır, ülkemizin foto manipülasyon konusunda ne kadar yetenekli kalemlerinin olduğunu görmemizi sağlıyor.

Foto manipülasyona daha farklı bir gözle bakacağınız 10 efsane tasarımı:

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Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Görselin tam çözünürlüklü haline ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Ersin Acır, foto manipülasyonda kendini geliştirmek isteyenlere nasıl tavsiyeler veriyor?

Foto manipülasyon sanatını daha etkili bir şekilde öğrenmek isteyen, ancak bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayanlar için Acır'ın önerileri şu şekilde:

"Öncelikle kararlı ve sabırlı olmalarını tavsiye ederim. Daha sonra YouTube üzerinden 'Photoshop Manipulation Tutorial' videolarını izleyip bu işin nasıl yapıldığına bakabilirler. Buradaki en önemli husus ışık-gölge ve kompozisyona hakim olmaları. Aynı zamanda çalışmaların özgün olması da bir diğer önemli husus arasındadır. Bu iş tutku işi, bu iş kendinizi size iyi hissettirmeli. Kazanç beklemeden bu işe başlamalısınız. Çünkü para kazanmak için bu işe başlayacaklar hüsrana uğrayabilirler.

Hayal dünyanızda kurduğunuz ütopyayı en derin duygularla aktarabilmeniz çok önemli. Çalışmayı hazırlarken kendinizi olmak istediğiniz yerde hayal etmelisiniz. Bu yöntem hazırladığınız çalışma ile aranızdaki bağı kuvvetlendirir. Çok tekrar yaparak her gün üzerine koyarak ülkemizde yeni yetenekli sanatçıların çıkacağından hiç şüphem yok. Yeni başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Lütfen sormaktan çekinmeyin. Bilgi paylaştıkça çoğalır, çoğaldıkça güzeldir."