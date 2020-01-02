Türk Tasarımcıdan, Görenleri Hayran Bırakan Model S Konsepti

Tesla'nın yüksek performans sunan Model S otomobili, tasarım açısından çağın gerisinde kalmaya başladı. Ancak Türk tasarımcı Emre Hüsmen'in dokunuşu, elektrikli otomobili hakettiği çizgiye getiriyor.

Tesla, çığır açan elektrikli otomobili Model S'i 2012 yılında tanıttığından beri uzun bir yol kat etti. Sadece teknolojisi değil, aynı zamanda tasarımıyla da beğeni toplayan Tesla'nın amiral gemisi modelini artık yeniden tasarlamanın zamanı geldi. Türk tasarımcı Emre Hüsmen'in elinden çıkan Model S çalışması, otomobile yepyeni bir soluk getiriyor.

Çalışmalarını Behance üzerinden paylaşan Emre Hüsmen'in tasarımı, mevcut Model S tasarımının eskidiğini ve yeni modelin daha heyecan verici bir tasarımla gelmesi gerektiğini hissettiriyor. Tesla Model S'in tasarımı, performanslı bir elektrikli araç için artık yetersiz kalıyor. Tesla, elektrikli sedanını 2016 yılında ön kısımdaki ızgarayı kaldırarak güncellese de Hüsmen'in çalışması, daha yapılacak çok şey olduğunu gösteriyor.

Çok daha dinamik ve sert bir görünüme sahip olan Tesla Model S konsepti

Hüsmen'ın konsepti, Model S'in yeteneklerini yansıtarak, daha modern ve daha agresif bir görünüm katıyor. Sonuçta, 2.4 saniyede 100 km/s hıza ulaşabilen elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz. Başarılı tasarım, aracın gücünü tam anlamıyla ortaya koyuyor ve görenlere 'keşke olsaymış' dedirtiyor.

Render görsellerine bakıldığında konseptin Tesla'dan çok Fisker'a benzediği düşünülebilir ve bu tespit aslında çok da yanlış olmaz. Elon Musk ve Tesla, Model S'teki ilk tasarım çalışmalarına yardımcı olması için ünlü tasarımcı Henrik Fisker'i işe almıştı. Ancak aradan 12 yıl geçti ve otomotiv tasarım o zamandan beri önemli ölçüde ilerledi.

Tesla'nın, Model S'i sonunda yeniden tasarlamak zorunda kalacağı kesin. Umarız, sonuç Tesla Cybertruck gibi abartılı bir görünümden ziyade Emre Hüsmen'in çizgisinde modern ve şık bir tasarım olur.