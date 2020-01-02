Tesla Model Y'nin Performans Versiyonu Yollarda Görüntülendi

Tartışmalı Cybertruck lansmanının ardından yükselişe geçerek başarılı bir yılı geride bırakan Tesla, bu yıl Model Y aracını üretime geçirmeyi planlıyor. Model Y'nin performans modeli, şimdi de Washington'da görüntülendi.

2019 yılı, Tesla için kimi zaman tartışmalı, kimi zaman etkileyici başarılarla geçti. Ancak geçtiğimiz yıl Tesla, başarılarından kazanç sağlayabildiğini kanıtladı. Şirket, 2018'in üçüncü çeyreğinde "ilk kez" kâr elde etmesine rağmen, 2019'da önemli miktarda büyüyerek bir kez daha başarılarının şanstan fazlası olduğunu gösterdi.

Cybertruck'ın olaylı lansmanı ve şirketin Çin'de üretime başlamasıyla Tesla hisseleri, yılın son dokuz haftasında hisse başına 254 dolardan 418 dolara yükseldi. Bu yükselişin ışığında, yollarda Model Y prototiplerinin görülmesi sürpriz olmadı. Son olarak, Model Y'nin performans versiyonu Washington'da görüntülendi.

Tesla, 2020 ve sonrasında üretimini büyük ölçüde artırmayı planlıyor. Şirket önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni nesil Roadster, Tesla Semi, Cybertruck ve Model Y araçlarını tanıtmayı planlıyor. Aynı zamanda Tesla, Model S ve Model X üretimini mümkün olduğunca sabit tutmaya çalışırken Model 3 üretimini artırmaya devam edecek.

Yeni nesil modellerden yollarda görülecek ilk araç Model Y olacak. Sonuç olarak, Model 3'ün farklı versiyonu olan otomobil, 2020 yazında üretime girecek.

İşte Washington'da görülen Model Y prototipi:

İki ay önce, Kaliforniya otoyolunda Model 3'ün yanında seyreden başka bir Model Y prototipi görüntülenmişti. Videoda, Model Y'nin Model 3'e göre daha uzun bir araç olduğu açıkça görünüyordu. Tesla, elbette Model Y için yüksek beklentilere sahip ve diğer modellerden evrilen araçların ne kadar popüler olduğu göz önüne alındığında şaşırtıcı değil.

Tesla CEO'su Elon Musk birkaç ay önce, "Kısa bir süre önce Model Y prototipini kullandım ve bunun harika bir ürün olacağını ve çok iyi karşılanacağını düşünüyorum. Bence bu muhtemelen ve bu sadece benim görüşüm; S, X ve 3'ü bir araya getiriyor." demişti.

Kaliforniya'da Model 3 ve Model Y'nin yan yana geldiği görüntüler: