Türkiye’nin en büyük mobil operatörlerinden biri olan Türk Telekom, dün itibarıyla başlayan Ramazan ayına özel hem yeni aboneleri hem de eski aboneleri için bol GB’lı hediye kampanyaları duyurdu.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamaya göre Ramazan ayında Türk Telekom mobil aboneleri; diledikleri takdirde dakika, diledikleri takdirde de GB internet hediyelerinden birini seçebilecekler. Şirket, yeni ve eski aboneler için farklı hediye seçenekleri sunmuş durumda.

Türk Telekom’a numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri, 31 Mayıs’a kadar gece 01.00-06.00 arasında geçerli 10 GB internet, her yöne 500 dakika ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma hediyelerinden herhangi birini seçebiliyorlar. Kampanyaya katılmak için RAMAZAN 2021 yazıp 5555’e SMS göndermek yeterli oluyor.

Halihazırda Türk Telekom abonesi olan kullanıcıların hediyeleri ise Sil Süpür adlı platforma gömülmüş durumda. Ramazan ayı boyunca her hafta Türk Telekom’un mobil uygulaması Online İşlemler’e girip Sil Süpür oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalar ya da en az 10 GB internet hediyesi kazanabiliyorlar.

Türk Telekom, ek internet paketi fiyatlarını da Ramazan ayına özel olarak güncellemiş durumda. Buna göre Türk Telekom aboneleri Ramazan ayında gece 00.00-06.00 saatleri arasında geçerli, aylık ek 30 GB’lık sahur paketini Online işlemler uygulamasından veya Sahur 30GB yazıp 5555’e SMS atarak 9,18 TL’ye satın alabilecekler. Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20TL’ye Online İşlemler uygulamasından alabilecekler.