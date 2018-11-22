Bir Rus gazetesi tarafından ortaya atılan iddiaya göre TürkAkım Projesi'nin Avrupa rotası belli oldu. Buna göre Türkiye'den çıkan gaz Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.

2014 yılında iptal edilen Güney Akım Projesi’nin yerine Rusya’nın teklifi ile başlanan ve Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de Avrupa’ya doğal gaz taşınmasına imkan verecek olan TürkAkım Boru Hattı Projesi hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Rusya’da yayınlanan günlük politika ve iş dünyası gazetesi olan Kommersant tarafından ortaya atılan iddiaya göre TürkAkım Boru Hattı Projesi’nın Avrupa’ya uzanacak olan kolu, iptal edilen Güney Akım Projesi ile benzer bir güzergah ilerleyecek. Habere göre Türkiye’den Bulgaristan’a giden gaz, oradan da Sırbistan, Macaristan ve Slovakya’ya geçecek.

Gazetede yer alan habere göre Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz sevkiyatını Bulgaristan ve Sırbistan'a 2020 yılında, Macaristan'a ise 2021 yılında göndermeye başlayacak. Böylece söz konusu ülkeler, Ukrayna üzerinden gelen doğal gaz alımını durdırabilecekler. Habere göre projeye itirazlar devam etse de şirket mevzuatlara daha uygun hareket edecek.

Habere göre Bulgartransgaz şirketi, Ocak 2021’de geçerli olmak üzere Türkiye'ye girecek 15,8 milyar metreküplük doğal gaz için bir ihale başlatacak. Benzer ihaleler Macaristan, Slovakya ve Avusturya’da da düzenlenecek. Deniz kısmı inşaatı biten projeye ait iki hattın da 2020’da devreye girmesi bekleniyor.

Rota hayata geçirildiğinde Gazprom, Ukrayna üzerinden üzerinden gerçekleştirilen doğal gaz sevkiyatını 2022 yılında sonlandırabilecek. TürkAkım Boru Hattı Projesi kapsamında Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğal gaz taşıyacak olan hatların her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak.