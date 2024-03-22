Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, 2023 yılına ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Şirketin yaptığı açıklamalar, Turkcell'de yüzlerin güldüğünü gösteriyor çünkü şirket hem gelirlerini hem de kârlılığını artırdı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Turkcell'in 2023 yılı karnesine yakından bakalım.
Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre reel gelir, 2023 yılında yüzde 14,6 artış göstererek 107,1 milyar TL oldu. Buna paralel olarak FAVÖK gelirlerinde de yüzde 19,9 oranında atış yaşandı. Böylelikle FAVÖK geliri, 43,9 milyar TL olarak kayıtlara geçmiş oldu. Turkcell, 2023'ün tamamında 12,6 milyar TL kâr elde etti. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 82,5'lik artışa denk geliyor.
Turkcell'in abone sayılarında da artış yaşandı
Turkcell, geçtiğimiz yıl boyunca abone sayılarında da artış yaşadı. Buna göre; Turkcell'in faturalı mobil hat müşteri sayısı, geçtiğimiz yıl 1,6 milyon daha artış gösterdi. Buna paralel olarak; Super Online abone sayısı da 386 bin hane artış gösterdi. Turkcell, böylelikle 5,8 milyon haneye ulaşmış olduklarını açıkladı. Şirketin, TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+ gibi hizmetlerindeki kullanıcı sayısı ise 5,6 milyon oldu. Turkcell sadece TV+ hizmetinde bile 1,4 milyon aboneye hizmet verildiğini söyledi.
Turkcell bünyesinde kurulmuş olan Financell, Paycell ve Wiyo isimli firmalar da 2023 yılında iyi iş çıkarttılar. Bu bağlamda; Financell'in kredi hacmi 40 milyar TL'ye ulaştı. Paycell ise gelirlerini yüzde 29 artırdı. Böylelikle Paycell'in geliri 2,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Turkcell, tam 8 milyon kişinin Paycell hizmetinden faydalandığını duyurdu.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: "Turkcell = Teknoloji"
Gerçekleştirilen etkinlikte konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Turkcell CEO'su Dr. Ali Taha Koç oldu. Turkcell'in teknoloji olduğunu söyleyen Koç, şu ifadeleri kullandı:
Turkcell, gelecekten de umutlu
Dr. Ali Taha Koç, 2024 yılına ilişkin beklentilerini de şu sözlerle açıkladı:
Yolculuğumuzda 4 ana odağımız var: Veri, enerji, yapay zekâ ve siber güvenlik. Bu dört odak, bizim 2024 ve sonrası hedeflerimizin, yatırımlarımızın da belirleyicileri olacak.