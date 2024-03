Turkcell, 2023 yılına ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Şirket ayrıca güncel abone sayılarına da değindi. Yapılan açıklamalar, Turkcell'de yüzlerin güldüğünü gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, 2023 yılına ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Şirketin yaptığı açıklamalar, Turkcell'de yüzlerin güldüğünü gösteriyor çünkü şirket hem gelirlerini hem de kârlılığını artırdı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Turkcell'in 2023 yılı karnesine yakından bakalım.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre reel gelir, 2023 yılında yüzde 14,6 artış göstererek 107,1 milyar TL oldu. Buna paralel olarak FAVÖK gelirlerinde de yüzde 19,9 oranında atış yaşandı. Böylelikle FAVÖK geliri, 43,9 milyar TL olarak kayıtlara geçmiş oldu. Turkcell, 2023'ün tamamında 12,6 milyar TL kâr elde etti. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 82,5'lik artışa denk geliyor.

Turkcell'in abone sayılarında da artış yaşandı

Turkcell, geçtiğimiz yıl boyunca abone sayılarında da artış yaşadı. Buna göre; Turkcell'in faturalı mobil hat müşteri sayısı, geçtiğimiz yıl 1,6 milyon daha artış gösterdi. Buna paralel olarak; Super Online abone sayısı da 386 bin hane artış gösterdi. Turkcell, böylelikle 5,8 milyon haneye ulaşmış olduklarını açıkladı. Şirketin, TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+ gibi hizmetlerindeki kullanıcı sayısı ise 5,6 milyon oldu. Turkcell sadece TV+ hizmetinde bile 1,4 milyon aboneye hizmet verildiğini söyledi.

Turkcell bünyesinde kurulmuş olan Financell, Paycell ve Wiyo isimli firmalar da 2023 yılında iyi iş çıkarttılar. Bu bağlamda; Financell'in kredi hacmi 40 milyar TL'ye ulaştı. Paycell ise gelirlerini yüzde 29 artırdı. Böylelikle Paycell'in geliri 2,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Turkcell, tam 8 milyon kişinin Paycell hizmetinden faydalandığını duyurdu.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: "Turkcell = Teknoloji"

Gerçekleştirilen etkinlikte konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Turkcell CEO'su Dr. Ali Taha Koç oldu. Turkcell'in teknoloji olduğunu söyleyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için 30 yıldır her dönem, en başından beri Turkcell = Teknoloji. Biz Türkiye’nin lider teknoloji entegratörüyüz. Tam da bu yüzden, bizim her yatırımımız, aynı zamanda ülkemizin dijital geleceğine de yaptığımız bir yatırım. Herkesi birbirine bağlamaktan, her şeyi birbirine bağlama çağına geçtiğimiz bu dönemde, ülkemizin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir konuma gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. İnsanlarımız artık her yerde, her zaman en yüksek kalitede bağlantı istiyor. Turkcell olarak biz de bağlantı kurabileceğiniz her yerde olmaya devam edeceğiz.

Turkcell, gelecekten de umutlu

Dr. Ali Taha Koç, 2024 yılına ilişkin beklentilerini de şu sözlerle açıkladı:

Bu yıl FAVÖK marjını %42 oranında hedefliyor; veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise %23 olarak bekliyoruz. Enflasyon beklentilerimizi de dahil ettiğimiz planlara göre 2024’te yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyoruz.



Yolculuğumuzda 4 ana odağımız var: Veri, enerji, yapay zekâ ve siber güvenlik. Bu dört odak, bizim 2024 ve sonrası hedeflerimizin, yatırımlarımızın da belirleyicileri olacak.