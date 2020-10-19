Twitter'da ortaya çıkan ve Turkcell Müşteri Hizmetleri'nin de yanıt vermesiyle doğrulanan maddeye göre Turkcell Superbox, şirketin uygulamayı yürürlüğe koyması halinde yalnızca iki konumda ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Evde internet, özellikle de fiber hızlara ulaşıldığında kullanıcılara oldukça iyi deneyimler sunabiliyor. Ancak sürekli olarak konum değiştirmek durumunda olanlar, doğal olarak altyapısız internet hizmetlerine yöneliyor ve Turkcell Superbox hizmeti de bu konuda Türkiye’deki dikkat çeken servislerden.

Turkcell Superbox, sabit evde internet hizmeti yerine istediği yerde rahatlıkla kullanabileceği ‘mobil’ bir internet hizmeti arayanların sıklıkla tercih ettiği bir servis. Yani en azından şu ana kadar öyleydi… Zira Twitter’da paylaşılan bir sözleşme metni, pek çok Superbox abonesinin tepkisini çekebilecek yeni bir ücretlendirmenin yolda olabileceğini gösteriyor.

Kullanıcılardan tepki alan Turkcell Superbox 'lokasyon sınırı' maddesi

Paylaşılan sözleşme metninde, “Turkcell Superbox ücretsiz olarak en fazla 2 lokasyonda kullanılabilir, 2 lokasyondan fazla kullanılmak istenildiğinde onaylı olarak ek lokasyon alınabilir. Ücretli ek lokasyon servisi şu anda devrede değildir, devreye alındığında müşterilerimizden onay alınarak ve web sitesinde yer alan güncel lokasyon kullanım fiyatları üzerinden servisten yararlanılabilecektir” ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu paylaşıma yorumda bulunan Turkcell Müşteri Hizmetleri resmi Twitter hesabı ise, “Hizmetlerimizden faydalandığınız için teşekkür ederiz. Şu an ikamet adresine teknik destek veriyoruz. Bu durumda iki adres belirleme şansınız var. Ayrıca ek lokasyon ekleme şansına sahip olacaksınız. Henüz böyle bir süreç yok ancak olursa da sizi bilgilendireceğiz” ifadeleriyle henüz böyle bir uygulamanın var olmadığını ifade etti.

"İlerleyen dönemlerde kampanyada ek düzenleme yapılmasına karşın böyle bir madde bulunmaktadır"

Turkcell Müşteri Hizmetleri resmi Twitter hesabı, aynı sözleşme metni için paylaştığı bir başka yanıtta ise, “2 lokasyondan fazla adreste kullanımda şu anda ek bir ücret bulunmamaktadır. İlerleyen dönemlerde kampanyada ek düzenleme yapılmasına karşın böyle bir madde bulunmaktadır. Düzenleme geldiğinde gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve müşterilerimizin onayı ve isteği olmadan herhangi bir ek ücretlendirme yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Görünüşe göre Turkcell, Superbox abonelerine daha fazla lokasyonda ‘teknik servis’ hizmeti verebilmek için Superbox kullanımını 2 lokasyon ile sınırlandırmayı, daha fazla lokasyon için ise adres kaydı ve ek ücretlendirme yapmayı planlıyor ya da en azından böyle bir uygulamayı göz önünde bulunduruyor. Şu an için ise Superbox abonelerinin internet hizmetini diledikleri konumda kullanmaya devam edebileceklerini söyleyebiliriz. Konuyla ilgili bir gelişmeler için Turkcell’den gelecek resmi açıklamaları takipteyiz.