Türkiye’de 10 Şehirde Sokağa Maskesiz Çıkmak Yasaklandı

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19 ile hayatımızın merkezine yerleşen maskelerin kullanımı, bu süreçte kritik bir önem taşıyor. Bugün itibarıyla Türkiye’deki 10 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Bugüne kadar 4 milyondan fazla kişiyi etkileyen COVID-19 salgınından korunmak için alacağımız önlemlerin başında maske takmak geliyor. Bildiğiniz üzere pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde maske kullanımı zorunlu kılınmış durumda. Bugün, Türkiye’nin 10 ilinde maske kullanma zorunluluğu genele yayılarak sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Bugün itibarıyla Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak'ta sokağa maskesiz çıkmak kesin olarak yasaklandı. İlgili şehirlerin Hıfzıssıhha Kurulları, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafeye de çok dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Uzmanlar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafeye de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor

Öte yandan bu 10 il dışında Gaziantep, İzmir, Adana gibi büyük kentlerde de insan yoğunluğunun fazla olduğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı. 11 Mayıs itibarıyla “Kontrollü Sosyal Hayat" evresine geçen Türkiye, şu anda toplam 143.114 COVID-19 vakası ile dünyada en fazla vakaya sahip olan ülkeler arasında sekizinci sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kontrollü sosyal hayatın koronavirüs salgınına karşı uygulanması gereken yeni bir hayat tarzı olduğunu söylemişti. "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak, sorumlulukla bağdaşmaz” değerlendirmesini yapan Koca, COVID-19 riskini en aza indirmek için maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Türkiye'de bugün itibarıyla toplam 143.114 COVID-19 vakası bulunuyor

Sağlık Bakanı Koca, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1.639 yeni vaka ile Türkiye'de görülen toplam vaka sayısının 143.114'e ulaştığını, 58 yeni can kaybı ile toplam vefat sayısının 3.952'ye çıktığını açıklamıştı. Dün itibarıyla iyileşen ve hastaneden taburcu edilen kişi sayısı ise 2.826 olarak kayıtlara geçti.