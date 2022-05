Dünya Sağlık Örgütü, 53 ülkeyi kapsayan aşırı kilo ve obezite araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye'nin obezite konusunda Avrupa'nın en sıkıntılı ülkesi olduğu ortaya çıktı. Üstelik çocuklarımız da büyük bir risk altındalar...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hepimizi ilgilendiren ve ilgilendirdiği kadar da endişe verici olan bir açıklamada bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamada 53 ülkeyi kapsayan bir araştırma yapıldığı ve bu araştırma kapsamında obezitenin Avrupa'da bir salgına dönüştüğü ifade edildi. Yapılan araştırmalara göre obezite, Avrupa'da yıllık 200 bin kanser vakasına ve 1,2 milyon ölüme neden oluyor.

Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda, Avrupa'da yaşayan her 100 yetişkinden 15'inin aşırı kilolu ya da obez olduğunu görüyoruz. 5 yaş altında olan çocukların yüzde 8'i e obeziteden muzdarip durumda. Ayrıca okul çağındaki çocuklarda da durum pek iç açıcı değil. Araştırmaya göre okul çağındaki her 3 çocuktan 1 tanesi obez. Dünya Sağlık Örgütü, bu oranların ABD'den sonraki en yüksek rakamlar olduğunu belirtiyor. İşin asıl can sıkan yanı, hiçbir ülke bu konuda bir şey yapmıyor. DSÖ, Avrupa ülkelerinin obezite konusunda yeterli çalışmaları yapmadıklarını ve 2025 yılı hedeflerinin çok uzakta olduğunu duyurdu.

Avrupa'da aşırı kilo probleminin en yüksek olduğu ülke: Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırma, Türkiye'nin de kilo problemi olduğunu gözler önüne serdi. Zira Türkiye için açıklanan istatistiklere baktığımızda, Türkiye'nin yetişkin nüfusunun yüzde 66,8'inin aşırı kilolu, yüzde 32,1'inin ise obez olduğunu görüyoruz. Araştırmaya göre Türkiye'deki kadınlar, erkeklere göre daha fazla kilo problemiyle karşı karşıyalar. İşin garip tarafı Avrupa'da kadınların erkeklerden daha fazla kilo problemi yaşadığı tek ülke Türkiye. Aşağıdaki tabloda, yapılan araştırmaya göre kilo probleminin en yüksek olduğu 10 ülkenin hangileri olduğunu görebilirsiniz. (Yeşil nokta kadınlar, mavi nokta erkekler, turuncu nokta ise ortalama)

Türkiye: Yüzde 66,8

Malta: Yüzde 66,4

İsrail: Yüzde 64,3

Birleşik Krallık: Yüzde 63,7

Andorra: Yüzde 63,7

Yunanistan: Yüzde 62,3

Çekya: Yüzde 62,3

Bulgaristan: Yüzde 61,7

İspanya: Yüzde 61,6

Macaristan: Yüzde 61,6

Paylaşılan istatistiklere baktığımızda, Avrupa'da yaşayan yetişkinlerdeki kilo problemi oranının yüzde 58,7 olduğunu görüyoruz. Avrupa'daki obezite oranı ise yüzde 23,3 olarak kayıtlara geçmiş durumda. İşin acı tarafı, çocuklarımızın da risk altında olduğu. Zira araştırmaya göre 5-9 yaş aralığındaki çocuklarımızın yüzde 32,7'si kilo problemiyle karşı karşıya. Obez çocuklarımızın oranı ise yüzde 14,9. Bu oranlara Avrupa genelinde baktığımızda 5-9 yaş aralığındaki çocuklardaki kilo probleminin yüzde 29,5, obezite oranının ise yüzde 11,6 olduğunu görüyoruz... Hükümetin aşırı kilo ve obezite ile ilgili politikaları şimdiden merak konusu.