İsviçre'nin Neden Resmî Bir Başkentinin Olmadığının Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi (Bern Diyenler Yanıldı)

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Her bir ülkenin bir şehri, mutlaka başkent seçilir. Ancak bir ülke hariç. O da İsviçre. Peki İsviçre’nin neden başkenti yoktur?

Bir ülkenin başkentinin olmaması kulağa oldukça tuhaf geliyor değil mi? 

Gelin, İsviçre’nin neden resmî bir başkentinin olmadığına bakalım.

Çoğu ülkenin anayasanında ya da yasalarında, başkentinin hangi şehir olduğu belirtilir.

isviçre

Örneğin Türkiye’nin başkenti Ankara, Almanya’nın Berlin, Çin’in başkenti ise Pekin’dir. Ancak söz konusu İsviçre olduğunda, onların anayasalarında böyle bir bilgiyle karşılaşılmaz. 

İsviçre’nin ne 1848’deki orijinal anayasası ne de sonraki revizyonları, garip bir şekilde herhangi bir şehri başkent olarak tanımamıştır. Bunun sebebi ise Avrupa’daki bu ülkenin, diğer ülkeler gibi tek bir merkezden yönetilen bir yapı kurmaktan kaçınmış olmasıdır.

An itibarıyla “Hayır canım bir yanlışınız var, İsviçre’nin başkenti Bern” diyenler olabilir.

bern

Ancak Bern, İsviçre’nin kanunen değil fiilen başkenti kabul edilir. Bern, İsviçre’deki federal hükûmetin bazı binalarına ev sahipliği yapar ve bu sebeple halk arasında başkent olarak bilinir.

Fakat esasen İsviçre hükûmetinin tüm organları, Bern’de toplanmamıştır. Örneğin Yüksek Mahkeme Fransızca konuşulan Lozan’da yer alırken İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, İtalyanca konuşulan Bellinzona’dadır.

Yani İsviçre’deki hükûmet yapıları, çeşitli şehirler arasında dağılmış durumdadır. 

bern

Öte yandan geçmişte İsviçre’nin farklı bölgeleri, kantoranlar ismi verilen yarı bağımsız devletler tarafından yönetilirdi. Kantonlar bağımsızlıklarını koruyarak birleşme kararı aldıklarında ise merkezi bir başkent yerine güçler dengesini korumayı tercih etti.

Böylece hiçbir şehir ya da kanton, diğerlerinden daha fazla öne çıkmadı. Yani başkent olmadı. Özetle tüm bu sebeplerden dolayı İsviçre’nin resmî bir başkenti yoktur. Bern şehri ise halk arasında kabul edilen başkent konumundadır. Ancak resmiyette bu bilgi geçerli değildir. 

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