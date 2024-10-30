AMD'nin yeni işlemcisi Ryzen 7 9800X3D, AMD'nin ve Intel'in en iyi işlemcileriyle performans testinde kıyaslandı.

AMD'nin yakında piyasaya sürülecek olan Ryzen 7 9800X3D işlemcisinin performans testleri ortaya çıktı.

AMD'nin yeni amiral gemisi diyebileceğimiz Ryzen 7 9800X3D işlemcisi, testlerde önceki nesil olan Ryzen 7 7800X3D'ye kıyasla %26'ya varan bir performans artışı sunuyor. Bu fark yalnızca oyun performansında değil, içerik oluşturma gibi üretkenlik alanlarında da işlemcinin güçlü bir seçenek olacağına işaret ediyor.

Son yapılan Blender testlerinde 9800X3D, 323,76 puana ulaşarak rakiplerinin önünde. Ryzen 7 9800X3D, Intel Core i5 14600K'ya kıyasla %7 daha yüksek performans sunarken, Intel’in Core Ultra 5 245K modeliyle de benzer seviyede yer alıyor.

AMD Ryzen 7 9800X3D performans testi sonuçları

İşlemci Skor Performans AMD Ryzen 7 9800X3D 323.76 %100 AMD Ryzen 7 7800X3D 256.37 %79 AMD Ryzen 7 9700X 292.97 %90.4 AMD Ryzen 7 7700X 263.61 %81.4 Intel Core Ultra 5 245K 322.1 %99 Intel Core i5 14600K 293.02 %90.5

AMD'nin bu yeni nesil işlemcisinin Ryzen 7 9700X'e göre %10,5 oranında daha hızlı olması da dikkat çeken bir diğer detay. Bu performans artışı, işlemciye entegre edilen ekstra L3 önbelleğin yanı sıra geliştirilmiş kalıp yapısına ve optimizasyonlara dayandırılıyor.

Ayrıca Ryzen 7 9800X3D’nin 5,2 GHz olan temel saat hızını 5,6 GHz'e kadar yükseltebilme potansiyeline sahip olduğu iddia edilse de henüz resmî hız aşırtma verileri Blender sonuç sayfasında bulunmuyor.

Ryzen 7 9800X3D'nin 7 Kasım'da 450-500 dolar aralığında satışa sunulması bekleniyor.