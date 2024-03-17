New York Times'ın Wordle'dan faydalandığını gören LinkedIn, kendi platformuna getireceği oyunlarla pastadan pay alacak gibi görünüyor.

Hemen hemen hepimizin bildiği Facebook, X ve Instagram gibi bir sosyal ağ olan LinkedIn, birçok yönüyle bu saydığımız platformlardan ayrılıyor. LinkedIn diğerlerine göre daha profesyonel amaçlarla kullanılıyor. Yani becerilerinizi, uzmanlık alanlarınızı, eğitim bilgilerinizi ve iş deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz bir sosyal platform olarak karşımıza çıkıyor.

Platformda çok sayıda kullanıcı, bu amacın dışına çıkan gönderileri ve mesajları pek de hoş karşılamıyor. Fakat LinkedIn ekibi, doğrulanan bilgilere göre bu profesyonelliğin arasına biraz da renk katmak istiyor. Zira platform üzerinden oynanacak oyunlar, LinkedIn’e ekleniyor.

Liderlik tablolarında şirketler, çalışanların skoruna göre sıralanacak.

Nima Owji gibi kişiler, uygulama kodunda bu oyunların nasıl olacağına yönelik ipuçları bulmaya başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre ilk aşamada Queens, Inference ve Crossclimb oyunları eklenecek. Bunlar, Wordle gibi bulmaca türündeki oyunlar. TechCrunch’ın ulaştığı bir LinkedIn sözcüsü, bu söylentileri onayladı.

Bu bağlamda söylentilerin doğru olduğunu, fakat bu oyunlar için henüz net bir çıkış tarihi olmadığını belirtti. Söylediğine göre bu oyunlarla işin içine biraz eğlence katmak, görüşmeler çıkarmak ve bağları sağlamlaştırmak hedefleniyor.

Bu oyunlarda şirketler, çalışanların aldığı skorlara göre liderlik tablolarında sıralanacak. Bu da söz konusu eğlenceye biraz da rekabet katacaktır. LinkedIn sözcüsü, Nima Owji’nin paylaştığı görsellerin eski olduğunu da söyledi. Yeni görseller ise şu şekilde görünüyor:

Sizce LinkedIn’in bu uygulama içi oyunları, kullanıcıların uygulamada daha çok vakit geçirmesini sağlayabilecek mi?