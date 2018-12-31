Türkiye'de Haberleşmeye Aile Başına 2 Bin 878 TL Harcanıyor

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) her yayınladığı yıl sonu verilerini bu sene de kamuoyu ile paylaştı.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), bu yıl 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderini 2.878 TL olarak açıkladı. Bu rakam, geçtiğimiz sene nüfus ve daha düşük fatura oranları ile 2.814 TL'ydi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ve TELKODER'in yaptığı değerlendirme sonucunda, sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği olan, 4 kişinin de cep telefonuna sahip olduğu bir ailenin aylık haberleşme masrafı 239,84 TL olarak belirlendi.

Yine TELKODER'in verilerine göre günümüzde neredeyse hiçbir evde görülmediğini düşündüğümüz sabit telefonlara ortalama 25.80 TL ödeniyor. Araştırmaya göre bu tutar, GSM operatörü abonelerinin aylık ödemesine gelince 30,28 TL'ye ulaşıyor. Ülkemizde sabit internet bedeli ortalaması ise 44,20 TL.

Elbette fatura tutarlarının artmasına rağmen, genel toplamda dramatik bir değişiklik olmamasının sebebi ÖİV'de yapılan değişiklik. Mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan vergi, 2018 yılında tüm hizmetlere %7.5 olarak yansımıştı.