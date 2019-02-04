Şans Oyunlarında 6.95 Milyarda Bir İhtimal Gerçekleşti

Son dönemde sık sık tartışılan Milli Piyango çekilişleri, Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişlerinin ardından yeniden gündeme gelecek gibi duruyor. Çekilişlerde tam 6,95 milyarda 1 ihtimal gerçek oldu.

Şans oyunları ülkemizde önemli bir kesimin umut bağladığı, pek çok insanın hayallerini süsleyen ikramiyelere sahip oyunlardır. Milli Piyango idaresi tarafından oynatılan bu oyunlar, sık sık tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 3, 8, 9, 11, 19 ve 44 rakamlarına isabet etti. Bu altı rakamı bilen olmadı ve ikramiye bir sonraki haftaya devretti. 5 bilenler ise 5 bin 528 TL kazandı.

Şans Topu oyununda ise büyük ikramiye 2, 9, 11, 19, 31 + 11 sayılarına isabet etti. Bu rakamları bir kişi bilirken, 5 bilenler de 2592’şer TL aldı. Aynı gün yapılan iki çekilişte de 9, 11 ve 19 rakamları çekilmiş oldu. Uzmanlara göre böyle bir ihtimalin gerçekleşme ihtimali 6,95 milyarda bir.

Milli Piyango çekilişleri daha önce de tartışma konusu olmuş hatta meclis gündemine de taşınmıştı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu konuda açıklamalar yapmıştı. Tarhan, Milli Piyango’da şeffaflık talep edip şaibeli çekilişlerin incelenmesi için komisyon kurulmasını isterken, Yavuzyılmaz ise çekilişlerdeki istatistiklerden bahsetmişti. Yavuzyılmaz’ın dikkat çektiği istatistiklere göre:

- Milli Piyango’nun 2015, 2016, 2017, 2018 yıllarında yaptığı çekilişlerinde basılan biletlerin %7’si tam bilet olmasına rağmen, büyük ikramiye %37 oranda tam bilete çıktı.

- 23 Ocak 2019 tarihli çekilişin webtv yayınında tarih 01.01.1970 olarak gösterildi. Çekilişte 10 rakamı iki kere çıktı. Çekilişin Sayısal Loto değil Şans Topu çekilişi olduğu ortaya çıktı.

- 2015 yılında yapılan çekilişlerde ikramiye çıkan 9 tam biletin 8’i, 2016 yılında ikramiye çıkan 16 tam biletin 15’i, 2017 yılında büyük ikramiye çıkan 10 biletin 8’i ve 2018 yılında büyük ikramiye çıkan 15 tam biletin 13’ü Ankara’da satıldı. Ankara, 4 yıl boyunca %90 seviyesinde kazanan tam bilet oranına sahip oldu.

- 5 Ocak 2019 çekilişinde çıkan numaralar 2, 20, 29, 38, 46 ve 47 oldu. Bu rakamlar tek bir sütun oluşturdu. Yalnızca 11 yerine 46 çıktı. Sayısal Loto’nun 1200’e yakın çekilişinde benzer bir durum hiç görülmedi.