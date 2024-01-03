Türkiye’deki ilk dijital yeşil enerji pazar yeri GreenX, kullanıma sunuldu. Blokzincir ve dijital cüzdanlarla desteklenen platform, sektörün dijital dönüşümüne de katkı sağlayacak.

https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=nLhAVIivx3.J1ZiFl5cvNpaG3yhpxy9oUYzqL1zK0C7.B7/fastid=hpsciqqbpqxyiubyorgsqfwkvfnk/stparam=umfrqkhsuk/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.atptech.com/atp-greenx/?utm_source=webtekno&utm_medium=sponsorluicerik&utm_campaign=lansman https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=nLhAVIivx3.J1ZiFl5cvNpaG3yhpxy9oUYzqL1zK0C7.B7/fastid=hpsciqqbpqxyiubyorgsqfwkvfnk/stparam=umfrqkhsuk/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.atptech.com/atp-greenx/?utm_source=webtekno&utm_medium=sponsorluicerik&utm_campaign=lansman

Kurumsal müşteriler için yazılım ve teknolojiler geliştiren ATP, Türkiye’nin ilk dijital yeşil enerji pazarı olan “GreenX”i kullanıma sundu. Yenilikçi yeşil enerji ve sertifika ticaret platformu, sektörün dijital dönüşümüne öncülük edecek.

GreenX, sürdürülebilir enerji ürünlerinin ticareti için en yeni teknolojilerle donatılmış, küresel bir pazar yeri olarak hizmet verecek. Çevre dostu enerji üreticileri ve tüketicileri için tasarlanan platform, satıcılar ve alıcıların bir araya gelmesini sağlayacak.

GreenX, blokzincir teknolojisinden güç alıyor

GreenX, blokzincir teknolojisi ve dijital cüzdanlarla kurumların enerji ve karbon sertifika ticaretini güvence altına alabilen bir platform. Fiziksel sözleşmeleri dijital ortama taşıyarak süreçleri hızlandıran GreenX, operasyonel verimliliğe de katkıda bulunuyor.

İklim değişikliği çerçevesinde, GreenX, dünyamızın geleceği için kritik ve kurumların yatırımlarında öncelik verdiği sürdürebilirlik alanında global bir ticaret platformu sunarak istikrarı ve verimliliği artırıyor. Finans kuruluşları, platform üzerinden global yeşil enerji piyasası verilerini takip ederek, analizlerini gerçekleştirecek ve uluslararası pazarlara erişim sağlayarak, yeşil finansman imkânlarını müşterilerine sunabilecek.

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de enerji sektörünün gün geçtikçe büyüyen bir ihtiyacını, GreenX platformumuz ile karşılamaktayız. ATP’nin Tradesoft markası altında edindiği derin finans sektörü tecrübesini ve bulut teknolojilerindeki uzmanlığını, enerji alanına uygulayarak sektörün gelişimine yapacağımız katkılardan dolayı mutluluk duyuyoruz. GreenX platformu, Aralık 2023 itibarıyla yeşil enerji işlemlerini kolaylaştırarak, hızlandıracak. 2030 senesinde 111 Milyar USD’ye erişmesi tahmin edilen yeşil enerji sertifika ticareti zincirinde önemli bir değer oluşturduğumuzu düşünüyoruz.