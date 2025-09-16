İnovasyon ve Teknoloji Dünyası, Türkiye Innovation Week 2025'te Buluşuyor!

Yapay zekânın hızla dönüştürdüğü bir çağda, Türkiye Innovation Week 2025 geleceği bugüne taşıyor. 9-11 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, teknoloji ve inovasyon dünyasının en ilham verici buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye Innovation Week, bu yıl 12’nci kez kapılarını açıyor.

“Tomorrow: Now” (Yarın: Şimdi) temasıyla düzenlenecek program, üretimden eğitime, savunmadan kültüre kadar yapay zekânın şekillendirdiği yeni dünyayı çok katmanlı biçimde ele alacak.

Geleceğin Kodları: Yapay Zeka ve İnovasyon

Bu yılın ana odağı yapay zeka. Panellerde “Yapay Zekâ ile Yeni Küresel Rekabet”, “Türkiye’nin Yapay Zeka Stratejisi”, “Eğitimin Yeni Mimarisi” ve “AI ile Milyar Dolarlık Girişim Kurmak” gibi başlıklar tartışılacak. Yedi salonda düzenlenecek oturumlarda 100’den fazla konuşmacı güncel araştırmalar ve başarı hikayelerini paylaşacak.

İlham Veren Konuşmacılar

FIFA Hakem Komitesi Başkanı ve futbolun efsane hakemi Pierluigi Collina, ana sahnede sporun ötesine geçen bir vizyon sunacak. Serdar Kuzuloğlu, Sinan Canan, Beyhan Budak, Tansu Yeğen, Işıl Boy Ergül, Michael Lewrick gibi teknoloji, bilim ve girişimcilik dünyasının önde gelen isimleri de katılımcılara farklı perspektifler aktaracak.

Canlı Deneyimler ve Performanslar

Dünyaca ünlü siber güvenlik uzmanı Ken Munro, gerçek zamanlı “hacking” performansıyla dijital güvenliğin görünmeyen yönlerini sergileyecek. Etkinlik alanında yapay zeka destekli sinema gösterimleri, dijital sanat enstalasyonları, dijital moda tasarımları ve interaktif enerji deneyimleri ziyaretçileri bekliyor.

Yıl boyu devam edecek

Bu yıl Türkiye Innovation Week sadece üç günlük bir etkinlikle sınırlı kalmayacak. Etkinlik sonrasında yıl boyunca sürecek bir dijital etkileşim ağı da oluşturulacak. LinkedIn üzerinden yapılacak anketler, katılımcı içerik paylaşımları ve sürpriz ödüllerle Türkiye Innovation Week, etki alanını dijital mecralarda da sürdürecek.

Küresel Başarılarla Taçlanan Organizasyon

The Stevie Awards ve Eventex gibi prestijli platformlarda toplam 17 ödül kazanan Türkiye Innovation Week, inovasyonun Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkısını ve küresel yükselişini tescilledi. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için ön kayıt turkiyeinnovationweek.com adresinden yapılabiliyor.