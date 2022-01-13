Yardım Vakfı Adı Altında Kimlik Bilgilerinizi Topluyorlar!

Türkiye’de yaşanan dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kendilerini iki farklı vakıf çatısında altında gösteren kişiler, yardım başvurusu yapan kişilerin kimlik bilgilerini topladılar. Kullandıkları vakıf isimleriyse resmi kayıtlarda bulunmuyor.

Günümüzde kişisel bilgilerimizin kötü amaçlı kişiler tarafından ele geçirilmesi, beraberinde birçok tehlikeli sonucu getiriyor. Örneğin kimlik bilgilerinizi ele geçiren bir kişi, sizin adınıza bankalarda ve kimlik onaylı internet sitelerinde işlemler yapabilir. Günümüzde kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirmek için özellikle internette pek çok tuzak bulunuyorken, geçtiğimiz günlerde bu tuzaklardan birisi gerçek hayatta kendisini göstermeye başladı.

Kendilerini ‘Dünya Pandemi Vakfı’ ve ‘Pandemi Yardım Vakfı’ olarak tanıtan, ‘yardimvakif.com’, 'vakifyardim.com ve ‘istanbuldernegi.com’ olmak üzere üç (ve muhtemelen daha fazla) farklı alan adına sahip, ancak aynı olan internet sitesiyle kendisini gösteren bu kişiler, kimlik bilgilerini ele geçirmek için bambaşka bir yönteme başvurdu. Bu yöntem, Şikayetvar.com’daki kullanıcıların şikayetlerinin artmasıyla ortaya çıktı.

Kişisel bilgi toplamak için kendilerini vakıf gibi gösterdiler

Özellikle son günlerde fazlasıyla şikâyet toplayan Dünya Pandemi Vakfı, maddi olarak ihtiyaç sahibi olan kişilerin taleplerini kötüye kullanıyordu. İhtiyaç sahibi kişiler, bu sahte vakfa yardım başvurusunda bulunuyordu. Başvuru sonrasında sahte vakıf, bu kişilere WhatsApp üzerinden dönüş yapıyor ve bu kişilerin IBAN adreslerini ‘kaydetmek’ için kimlik bilgilerini istiyordu.

Sahte vakıf, kişilerin IBAN adreslerini aldıktan sonra bu adreslere 5-10 TL gibi cüzi miktarlarda para gönderiyordu. Sonrasındaysa bu paranın verdikleri IBAN adresine geri atılması isteniyordu. Bazı kullanıcıların aktardıklarına göre bu kişiler, para geri gönderilirken ‘bağış’ notunun düşülmesini de istiyorlardı. Sonrasındaysa başvuruyu yapan kişilerle iletişimi kesiyorlardı.

Ayrıca bu kişiler, yalnızca kendilerine başvuranlara değil, doğrudan WhatsApp üzerinden bir şekilde telefon numaralarını ele geçirdikleri kişilere de ulaşarak 'Size yardım edeceğiz.' konulu mesajlar gönderiyor. Dolayısıyla bu ve benzeri kişilerden gelen mesajları ciddiye almayın.

Dünya Pandemi Vakfı ya da Pandemi Yardım Vakfı gerçek bir vakıf değil

Öte yandan Dünya Pandemi Vakfı ya da Pandemi Yardım Vakfı, hiçbir şekilde gerçek bir vakıf değiller. T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıf Sorgulama sayfasından bu isimler aratıldığında vakıflara ilişkin hiçbir sonuç bulunmuyor.

Bu kişilerin kurdukları internet sitelerini sorguladığımızdaysa her üç sitenin de İstanbul Pendik merkezli olduğu görülüyor. Sitelerin kuruluş tarihleriyse birbirinden farklı. 'istanbuldernegi.com', 26 Eylül 2021, 'vakifyardim.com' 26 Kasım ve 'yardimvakif.com' 7 Aralık tarihinde kurulmuş olarak gözüküyor.

Benzer olaylardan uzak durmak için vakıf unvanı altında sizlerle iletişim kuranları ya da iletişim kuracaklarınızın resmi kayıtlarda bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Sahte vakıflar için gelen şikayetlerden bazıları