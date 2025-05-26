Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, "Değer Merkezi" ismi verilen yepyeni bir sistemi duyurdu. Yapay zekâ destekli bu sistem, konut fiyatlarının gerçek değerinin belirlenmesini ve karşılaştırmalar yapılmasını sağlayacak.

Yapay zekâ teknolojileri gün geçtikçe daha da popüler hâle gelirken ülkemizden de bu konuda hamleler yapılıyordu. Şimdi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından konut fiyatlarıyla ilgili böyle bir adım geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada “Değer Bilgi Merkezi”nin devreye alınacağı duyuruldu.

Bakanlığın aktardığına göre “Değer Bilgi Merkezi”, “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” kapsamında hayata geçirilecek. Konut fiyatları odaklı olacak bu projeyle birlikte adil ve erişilebilir bir taşınmaz değerleme sistemi devreye alınmış olacak.

Yapay zekâ destekli proje, 2027 yılında 81 ilde devreye girecek

Açıklamalara göre vatandaşlar, merkez sayesinde yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistem üzerinden ulaşabilecek. Tıpkı parsel sorgu sisteminde olduğu gibi konutların gerçek piyasa değerini, mahalledeki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle gösteren bir sistem olacak. Kullanıcılar, bu verilerin analizini yapabilen yapay zekâ destekli dijital ortamı kullanarak sisteme erişebilecek.

Konut piyasasında ciddi manipülasyonlar döndüğünü biliyoruz. Bakanlık, projenin bunların önüne geçmeyi sağlayacağını ve yapay zekânın da desteğiyle konutların gerçek değerinin belirlenip diğerleriyle karşılaştırılabileceğini söylüyor. Konutlarla ilgili her şeye detaylı bir şekilde ulaşmayı sağlayacak sistem, 2026’nın ilk çeyreğine kadar İstanbul’da, 2027’nin ortasında ise 81 ilde devreye girecek.

Deprem riski için de kullanılacak

Sistemin İstanbul’da deprem riski için kullanılacağı da belirtilmiş. Açıklamalara göre değer haritaları ve üç boyutlu şehir modeli, kentsel dönüşüm politikalarıyla entegre edilecek. Mahallelerdeki deprem riski yüksek alanlar dijital ortamdan anlık olarak izlenip belirlenecek ve bunun için adımlar atılacak.