Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'de yapay zekanın regülasyon boyutuna dikkat çekerek BTK’nın dijital altyapıyı güçlendirme ve yapay zeka sistemlerini denetleme konusundaki rolünü anlattı.
Karagözoğlu, BTK'nın 5G sonrası teknolojiler ve kuantum temelli altyapılara hazırlık sürecinde olduğunu belirterek, yapay zekanın telekomünikasyon sektöründeki geleceğine işaret etti:
BTK Akademi: Yapay Zekada Yetişmiş İnsan Gücü
Karagözoğlu, BTK Akademi'nin önemini özellikle vurgulayarak Türkiye’nin yapay zeka konusunda kalifiye insan kaynağı yetiştirmesine büyük önem verdiklerini ifade etti. BTK Akademi, bugün 2,5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmış durumda ve özellikle gençlere yönelik eğitim içerikleriyle Türkiye'nin dijital dönüşümüne doğrudan katkı sağlıyor:
Yapay Zeka ile Sahtecilik Mücadelesi
Karagözoğlu ayrıca, yapay zekanın dijital güvenlikte de aktif olarak kullanıldığına dikkat çekti:
KVKK Başkanı Faruk Bilir: Mahremiyet ve Teknolojinin Dengesi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel veri koruma kanununun yapay zeka sistemlerine uygulanabilir olduğunu belirtti. Bu durum, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki hukuki altyapısının temelini oluşturuyor:
Yapay Zekada Şeffaflık ve İtiraz Hakkı
KVKK’nın yapay zeka sistemlerindeki veri işleme süreçlerine ilişkin vurgusu, sistemlerin şeffaf olması gerektiği ve kullanıcıların sistem sonuçlarına itiraz edebilmesi gerektiği yönünde oldu:
Mahremiyet Teknolojiye Engel Değil
Bilir, mahremiyet odaklı düzenlemelerin teknoloji gelişiminin önünde engel olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi:
KVKK Akademi ve Veri Koruma Gönüllüleri
Faruk Bilir, KVKK Akademi'nin kuruluşuyla BTK Akademi örneğini izlediklerini, bu platformun kişisel veri koruma bilincini artırmak için kullanıldığını belirtti:
Yapay Zekaya Maskotlu Yaklaşım: "Verican ve Verinaz" ile Mahremiyet Eğitimi
KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, konuşmasında Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığı artırmak için ilginç bir yöntemden bahsetti: "Verican ve Verinaz". KVKK, kişisel veri bilincini toplumda yaygınlaştırmak ve dijital mahremiyet farkındalığını artırmak için maskotları devreye almış durumda. Süreç önce Verican ile başladı. Verinaz ise yolda. Burada amaç kişisel veri kullanımı ve mahremiyet kavramını özellikle genç nesiller için daha anlaşılır ve eğlenceli bir hale getirmek.
"Verican": Verinin Değerini Temsil Ediyor
Verican, kişisel verilerin ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayan maskot. Aslında bir sembol olarak insanların verilerinin korunmasının önemini anlatıyor. BTK’nın öncülük ettiği BTK Akademi’den esinlenen KVKK, gençlerde veri koruma bilincini oluşturmak için "Verican"ı kullanıyor. Amaç gençlerin kişisel verilerini koruma konusunda daha bilinçli ve aktif olmaları.
"Verinaz": Veri Minimizasyonunu Temsil Eden Nazlı Maskot
Henüz iletişimine başlanmayan Verinaz ise kişisel veri işlemede veri minimizasyonu ilkesini temsil ediyor. Adından da anlaşılacağı üzere, veriyi mümkün olan en minimal düzeyde kullanmayı, yani biraz "nazlı" davranmayı öğütlüyor. Yani ihtiyaç duyulmayan verilerin toplanmaması, gereğinden fazla bilginin paylaşılmaması gerektiğini genç nesillere sevimli bir dille aktarıyor.
Maskotların Geleceği: Yapay Zekalı Avatarlar ve Dijital Etkileşim
KVKK, Verican ve Verinaz maskotlarının ilerleyen süreçlerde yapay zeka teknolojileri ile birleştirilerek gençlerle interaktif şekilde iletişime geçebilmesini planlıyor. Bu da gençlerin KVKK hakkında sorularını sormalarını, doğru yanıtları maskotların dijital avatarlarından almalarını mümkün kılabilir.
Bitirirken:
BTK Başkanı Karagözoğlu ve KVKK Başkanı Bilir’in açıklamalarından çıkan sonuç, Türkiye’nin yapay zekanın potansiyelini yakalamak için regülasyon, eğitim ve altyapı anlamında güçlü adımlar attığı yönünde.
BTK'nın telekomünikasyon altyapısındaki yeniliklere adaptasyonu hızlandırması, KVKK'nın ise mahremiyet ve veri koruma prensipleriyle yapay zekaya uyumlu yasal zemin hazırlaması, ülkemizin yapay zeka regülasyonlarında öncü bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
Ömer Abdullah Karagözoğlu:
Prof. Dr. Faruk Bilir: