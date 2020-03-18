Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden 'Kritik Eşik' Açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin vaka sayısında kritik eşiğe ulaştığını söyledi. “Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız” diyen Azap, salgının az sayıda vaka ile atlatılmasını umduğunu ifade etti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra dünyanın dört bir yanına yayılan yeni tip corona virüsü COVID-19, ölüm saçmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8.000’i geçti. Dünya genelinde onaylanan vaka sayısı ise an itibarıyla 204.460.

Ölümcül salgına karşı aldığı tedbirleri artıran Türkiye, virüsün toplum içine inmemesi için çok büyük bir çaba sarf ediyor. Ankara ve İstanbul gibi mega kentler başta olmak üzere 81 ilin neredeyse tamamında sokaklar ve caddeler dezenfekte ediliyor. Ülkemizdeki vaka sayısının artmasının ardından büyük panik yaşayan halk ise marketlerdeki gıda ve dezenfekte ürünlerinin olduğu rafları boşalttı.

Salgının ilk ortaya çıktığı zamanlarda Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, kişisel Twitter hesabı üzerinden çok önemli bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin kritik eşik olan 100 vakaya ulaştığını belirten Prof. Dr. Azap, “Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik, tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'ın paylaşımları

“Türkiye kritik olgu eşiği olan 100’e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20’sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası” diyen Prof. Dr. Azap, Türkiye’nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık altyapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Prof. Dr. Azap ayrıca vatandaşların da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatmayı umduklarını ifade etti.