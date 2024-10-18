Türkiye'de, özellikle de büyük şehirlerde, trafik herkesin günlük şikayetleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin en büyük firmalarının patronları da bu yüzden, trafikte geçirdikleri zamanı daha verimli hâle getirebilmek için araç tercihlerini neredeyse tekerlekli ofisler olarak kullanabilecekleri araçlardan yana kullanıyor.
Otomobil gazeteciliğinin duayen ismi Emre Özpeynirci, Türkiye'de patronların tercihi olan araçları açıkladı. Listeye baktığımızda patronların tercihinin minivanlar olduğunu, özellikle de Lexus LM'in büyük ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Ortağı ya da temsilcisi olduğu markaların araçlarını tercih edenlerin sayısı da hiç az değil.
İşte Patronların Tercihleri
Lincoln Navigator
Fiyatı: 7.488.637 TL
Aracı tercih edenler:
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç
Ford grubu araçları (Ford Explorer, Edge, Tourneo Custom)
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç
Mercedes Maybach S Serisi
Fiyatı: 12.557.000 TL
Aracı tercih edenler:
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan
Genesis G90
Fiyatı: 89 bin dolardan başlıyor
Aracı tercih edenler:
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar
Lexus LM & Lexus LS
Fiyatı: 13,990,000 TL
Aracı tercih edenler:
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker
Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar
Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
Sedes Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı
Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven
Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz
Sanko Holding, Rönesans Holding, Albayrak Grubu
Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süzer
Toyota Land Cruiser
Fiyatı: 9.750.000 TL
Aracı tercih edenler:
Genpa Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem