Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının tercih ettikleri araçlar belli oldu. İş insanlarının araç tercihleri VIP araçlardan yana oldu.

Türkiye'de, özellikle de büyük şehirlerde, trafik herkesin günlük şikayetleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin en büyük firmalarının patronları da bu yüzden, trafikte geçirdikleri zamanı daha verimli hâle getirebilmek için araç tercihlerini neredeyse tekerlekli ofisler olarak kullanabilecekleri araçlardan yana kullanıyor.

Otomobil gazeteciliğinin duayen ismi Emre Özpeynirci, Türkiye'de patronların tercihi olan araçları açıkladı. Listeye baktığımızda patronların tercihinin minivanlar olduğunu, özellikle de Lexus LM'in büyük ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Ortağı ya da temsilcisi olduğu markaların araçlarını tercih edenlerin sayısı da hiç az değil.

İşte Patronların Tercihleri

Lincoln Navigator

Fiyatı: 7.488.637 TL

Aracı tercih edenler:

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç

Ford grubu araçları (Ford Explorer, Edge, Tourneo Custom)

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç

Mercedes Maybach S Serisi

Fiyatı: 12.557.000 TL

Aracı tercih edenler:

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan

Genesis G90

Fiyatı: 89 bin dolardan başlıyor

Aracı tercih edenler:

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar

Lexus LM & Lexus LS

Fiyatı: 13,990,000 TL

Aracı tercih edenler:

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker

Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir

Sedes Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı

Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz

Sanko Holding, Rönesans Holding, Albayrak Grubu

Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süzer

Toyota Land Cruiser

Fiyatı: 9.750.000 TL

Aracı tercih edenler:

Genpa Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem