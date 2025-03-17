Türkiye, büyük teknoloji şirketlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. Yasa, algoritmalar ve veri kullanımı konusunda kısıtlamalar getirecek.

Türkiye, teknoloji şirketlerine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yetkililer, büyük teknoloji şirketlerinin algoritmalarını ve uygulamalarını denetim altına alacak bir yasa teklifi hazırladıklarını duyurdu.

Türkiye, teknoloji devlerine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yakında Meclis’e sunulması beklenen tasarı, hem uluslararası devleri hem de yerel platformları etkileyecek.

Açık rıza olmadan veri işlenemeyecek

Türkiye’de yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, Google, Apple, Meta ve Amazon gibi şirketlerin yanı sıra Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel platformların faaliyetlerini de denetleyecek. Yeni kurallara göre, büyük teknoloji firmaları kendi hizmetlerini rakiplerine karşı avantajlı şekilde sıralayamayacak. Kullanıcı verileri yalnızca açık rıza ile işlenebilecek ve kapalı sistemlerde üçüncü taraf uygulamaların yüklenmesine izin verilecek.

Aynı zamanda platformlar kullanıcı verilerini ticari amaçlarla sınırlı şekilde kullanabilecek. Ticari işletmelere, platformda üretilen verilere anlık ve ücretsiz erişim sağlanacak. Kullanıcılar, platformda bir hizmeti değiştirebilecek ve üçüncü taraf uygulamalara geçiş yapabilecek. Şirketler, sundukları hizmetlerin fiyatlandırma ve erişim koşullarını şeffaf bir şekilde açıklamak zorunda olacak.

Rekabet Kurulu tarafından denetlenecek düzenleme, kurallara uymayan şirketlere yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası uygulanmasını öngörüyor. Son beş yıl içinde iki veya daha fazla ihlalde bulunan firmalar için ceza oranı yüzde 20’ye çıkacak. Yetkililer, bu adımla dijital pazarların daha adil ve rekabetçi hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.