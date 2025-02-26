Amazon, yapay zekâ destekli yeni Alexa Plus'ı duyurdu. Alexa Plus, market siparişinden etkinlik planlamaya kadar birçok görevi yerine getirebilecek.

Amazon, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Alexa’yı resmen tanıttı. Alexa Plus adı verilen yeni sürüm kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan yapay zekâ destekli gelişmiş özellikler sunuyor.

Amazon, yapay zekâ destekli yeni Alexa Plus'ı duyurdu. İşte Alexa Plus ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

Market siparişinden etkinlik planlamaya kadar birçok görevi üstlenebilecek

Alexa Plus, sesli komutlarla yalnızca bilgi vermekle kalmayacak, aynı zamanda market alışverişi yapmak, etkinlik davetleri göndermek ve kullanıcıların kişisel tercihlerini hatırlamak gibi görevleri yerine getirebilecek. Aynı zamanda görsel analiz yapabilme yeteneği sayesinde fotoğrafları inceleyip yorumlayabilecek. Amazon ise Alexa Plus’ın Echo Show 8, 10, 15 ve 21 modelleri başta olmak üzere çoğu Alexa cihazında çalışacağını açıkladı.

Yeni Alexa, akıllı ev sistemleriyle entegrasyonunu geliştirerek kullanıcıların evdeki cihazlarını daha verimli şekilde yönetmesini sağlıyor olacak. Kameralar aracılığıyla belirli durumları kontrol edebilecek, restoran rezervasyonu yapabilecek ve kullanıcıların verdiği bilgileri ilerleyen zamanlarda referans alarak yanıtlar oluşturabilecek. Amazon’un açıklamasına göre, Alexa Plus farklı yapay zekâ modellerini kullanarak en iyi sonuçları sunmayı hedefliyor.

Alexa Plus, aylık 19.99 dolar ücretle sunulacak ancak Amazon Prime üyeleri için ücretsiz olacak. Kullanıcılar ayrıca Alexa.com üzerinden çeşitli işlemleri gerçekleştirebilecek ve yeni Alexa uygulamasıyla entegre bir deneyim yaşayabilecek.