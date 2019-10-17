Türkiye Ticaret Bakanlığı'ndan Volkswagen Hakkında Açıklama

Volkswagen’in Manisa’ya yapacağı 1.3 milyar euroluk fabrika yatırımının ertelendiği haberi, gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Alman markanın Türkiye’deki yatırımını durdurmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Handelsblatt gazetesi, bir Volkswagen yöneticisine dayandırdığı haberinde, Alman otomotiv devinin, Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye'ye yapmayı planladığı fabrika yatırımını ertelediğini iddia etmişti.

Bu ayın başlarında Volkswagen, Manisa’da Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adında bir şirket kurmuş ve toplam yatırım değerinin 1,3 milyar euroyu bulacağını açıklamıştı. Alman markanın kurmayı planladığı fabrikada, Volkswagen’in yanı sıra şirket bünyesindeki Skoda ve Seat marka araçların üretimleri de gerçekleştirilecek. 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı söylenen fabrikanın, yılda toplam 300 bin adet otomobil üretmesi bekleniyor.

Tabii ki tüm bunlar, Volkswagen’in Türkiye ile devam edip etmemesine bağlı. Marka tarafından söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi; ancak Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’a göre Alman şirket, Manisa’ya yapacağı dev yatırımını durdurmuş değil.

DEİK'in düzenlediği 'Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması' bilgilendirme toplantısında konuşan Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek" ifadelerini kullandı.

Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı yatırım çerçevesinde Manisa merkezli bir şirket kurduğunu söyleyen Turagay, bununla ilgili sürekli spekülasyon çıkarılmasının doğru olmadığını belirtti. “Şu an için herhangi bir olumsuzluk görmüyorum” diyen Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Volkswagen’in ülkemize yönelik yatırımına devam edeceğini aktardı.