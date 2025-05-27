Türkiye'de Üniversitelerde Yapay Zekâ Bölümleri Var, Hoca Yok!

Yapay zekânın Türkiye'de eğitime hâlâ yeterince entegre edilmemesi konusunda açıklamalar geldi. Türk Eğitim Derneğine göre üniversitelerde bölüm var ancak eğitmen yok.

Yapay zekâ teknolojileri hayatımızın çok önemli bir parçası hâline gelmiş durumda. Artık her yerde bu teknolojilerden yararlanmaya başladık. Tabii ki bu yüzden de insanların yapay zekâ konusunda eğitilmesi, okullarda bu teknolojilerin gösterilmeye başlaması gerekiyor. Türkiye’de aslında bu konuda hamleler vardı ancak gelen yeni bilgiler pek de yeterli olmadığını gösterdi.

Türk Eğitim Derneğinin (TED) düzenlediği Uluslararası Eğitim Forumu’nda konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ülkemizde yapay zekâyı eğitime entegre etme konusunda adımlar atıldığını ancak devamının gelmediğini belirtti. Öyle ki okullarda yapay zekâ bölümleri olsa da nitelikli eğitmenler bulunmuyor.

25 üniversitede yapay zekâ bölümü var ancak profesör yok

Pehlivanoğlu’nun yaptığı açıklamalara göre Türkiye’de şu anda yapay zekâ alanında 25 üniversitede bölüm bulunuyor. Ancak bu bölümlerin 18’inde profesör, 13’ünde ise doçent yok. 5 tanesinde ise yalnızca bir öğretim elemanı görev yapıyor. Yani bölüm olsa da öğrencileri eğitecek yeterli eğitmen yok. TED Başkanı, bu durum için “Alan açmak kadar alanı nitelikle doldurmak da gerekli.” ifadeleri kullanmış.

Bunun dışında Pehlivanoğlu, yapay zekâ alanındaki gelişmelerin altını çizerek şu anda bir eşikte olduğunu ve bu dönüşüme yön vermek için adımlar atmak gerektiğini belirtti: “Artık bir eşikteyiz. Ya kendi ellerimizle geliştirdiğimiz bize çok benzeyen makinelerin hizmetkârı olacağız ya da bu dönüşüme yön vererek insan merkezli sistemlerin kurucuları hâline geleceğiz.”

“Yapay zekâ nedeniyle eğitimde köklü değişimlerin yapılması şart”

Bunların yanı sıra yapay zekânın eğitime entegresinin ne kadar önemli olduğu ve ülkemizdeki eksikliği konusunda başka açıklamalar da var. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan; dijitalleşme, yapay zekâ ve yeşil dönüşüme değinerek eğitimin tüm taşlarının yeniden tanımlandığını belirtti. Bu kapsamda Türkiye’nin sürdürülebilir olması için eğitimde köklü değişimlerin yapılmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti ve reform çağrısı yaptı.

Turan’a göre en gelişmiş 10 ekonomide olmak istiyorsak eğitim sistemimizi bunlara göre ayarlamalıyız. Ayrıca yalnızca bilgi aktarımıyla kalmamasını belirterek analitik düşünme, empati, çeviklik ve yaşam boyu öğrenme gibi becerilerle donatılması gerektiğine vurgu yaptı.