Türkiye’de Ekonomi Sınıfı Tavan Bilet Fiyatı 899 TL Oldu

Türkiye sınırları içerisinde havayolu şirketi fark etmeksizin yapacağınız bir uçuşta alacağınız ekonomi sınıfı biletin tavan fiyatı 899 TL oldu. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Zam da zam. Her şeye zam. Akaryakıta zam, konut fiyatlarına zam, kira fiyatlarına zam, gıda ürünlerine zam, kişisel bakım ürünlerine zam derken tabii ki her sektör bundan kötü bir şekilde etkilenmeye devam ediyor.

Havayolu sektörü de zamlardan nasibini aldı. Zaten almıştı da, son gelen habere göre durum gerçekten çok vahim. Kendisini ‘Türkiye’nin en büyük ve en aktif “tescilli” sivil havacılık platformu’ olarak lanse eden HavaSosyalMedya, Türkiye’deki uçak biletleri ile ilgili vahim haberi verdi.

Türkiye’deki ekonomi sınıfı uçak biletlerinin tavan fiyatı 899 TL oldu

Türkiye’de herhangi bir uçuş firmasının bilet alma sayfasına girdiğinizde, aktarmasız olması kaidesiyle ülke içi seyahat edeceğiniz zaman alacağınız bir ekonomi sınıfı uçak biletinin en yüksek fiyatı 899 TL oldu. Geçtiğimiz Mart ayında ise bu fiyat 699 TL olarak belirlenmişti.

Bu ne demek? Türkiye içerisindeki firmaya göre değişken olarak yapacağınız uzak bir uçuşta (Örneğin İstanbul Havalimanı-Hakkari Yüksekova Havalimanı uçuşu) bilet için ödemeniz gereken fiyat 899 TL oldu. Tabii bu fiyat da haberi okuduğunuz zaman dilimine göre değişkenlik gösterebilir.

Önceden yurtdışına seyahat edebileceğiniz bir bilet fiyatıyla şu anda Türkiye içinde seyahat edebiliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.