İlk Kez Bir Vatandaş, İkinci Defa COVID-19'a Yakalandı

İstanbul'da bir vatandaş, nisan ve ağustos aylarında COVID-19'a yakalandı. Hasta ile ilgili bir makale hazırlayan bilim insanları, bunun Türkiye'de ilk, dünyada da ikinci kez yaşandığını ispatladılar. Bu durum, COVID-19'a karşı kalıcı bağışıklığın olmayabileceğini gösteriyor.

Çin'de ortaya çıkıp pandemi haline gelen COVID-19 hastalığı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'deki bilim insanları tarafından keşfedilen bir durum, salgınla ilgili kafaları daha çok karıştıracak. Çünkü bilim insanları, nisan ayında COVID-19'a yakalanan 23 yaşındaki bir vatandaşın, ağustos ayında bu hastalığa yeniden yakalandığını tespit ettiler.

Prof. Dr. Reşat Özaras, Prof. Dr. İbrahim Özdoğru ve Uzm. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz tarafından kaleme alınan bir makale, yaşanan olayın literatüre geçmesini sağladı. Bilim insanlarının tespiti, söz konusu vatandaşın Türkiye'de ilk, dünyada da ikinci olarak kayıtlara geçmesine de yol açtı. Bu durum, COVID-19 hastalığına karşın kalıcı bir bağışıklığın kazanılamayabileceğini ortaya koyuyor.

New Microbes and New Infections Dergisi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da yaşamını sürdüren bir kadın, 9 Nisan'da koronavirüs belirtileriyle hastaneye başvuruyor. PCR testi yapılan hastanın pozitif çıkmasıyla da gerekli tedavi uygulanıyor. Ancak takvimler 4 Ağustos'u gösterdiğinde, aynı vatandaş yine COVID-19 belirtileriyle hastaneye başvuruyor. Yapılan yeni test de pozitif çıkınca, hastanın ikinci kez COVID-19'a yakalandığı anlaşılıyor.

Yapılan bu tespit, hastalığı atlatan kişilerin bile riskte olduğunun açık bir göstergesi. Ayrıca bu durum, vücutta COVID-19'a karşı kalıcı bir bağışıklığın oluşmadığını da gösteriyor. Bu da herhangi bir vatandaşın, geçmiş dönemlerde COVID-19'a yakalanıp kurtulmuş olsa bile bu hastalığa yeniden yakalanabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, tedbirlerin sadece koronavirüs kapmamış kişiler için değil, herkes için geçerli olduğunun altını çiziyorlar.