Teknoloji geliştikçe yeni çıkan akıllı telefonlar, özellikle ülkemizde özellikleriyle olduğu kadar fiyatlarıyla da baş döndürebiliyorlar. Durum böyle olunca belirli markaların çıkardığı son model telefonlar birer lüks hâline geliyor. Bu içeriğimizde Türkiye’de satılan en pahalı akıllı telefonlar listemize yakından bir göz atıyoruz.

En pahalı akıllı telefonlar denildiğinde genelde ilk olarak akla iPhone modelleri geliyor. Bu her ne kadar olsa da ülkemizde satılan daha birçok oldukça yüksek fiyata sahip akıllı telefon modelleri bulunuyor. Yeni moda katlanabilir telefonlar ise dünyanın her yerinde fiyat listelerinin başını çekiyor.

Tabii ülkemizde fiyatların bu denli yüksek olmasının bir nedeni de sürekli bir artan bir azalan -genellikle artan- döviz kuru oluyor. Örnek verecek olursak 2020 yılında çıkan iPhone 12 modelleri aslında iPhone 11 modelleri ile aynı fiyata sahip olarak çıkış yaptı. Fakat ülkemizde 2019 yılına oranla dolar arttığı için iPhone 12 modelleri ülkemize zamlı olarak geldi. Bu gibi daha birçok etkenin bulunduğu astronomik fiyatlı Türkiye’de satılan en pahalı telefonlar listemize yakından bakıyoruz.

Ülkemizde satılan en pahalı akıllı telefonlar:

Huawei Mate Xs: 30 bin TL iPhone 12 Pro Max: 20 bin TL Samsung Galaxy Z Fold 2: 20 bin TL iPhone 11 Pro Max: 16 bin TL Huawei Mate 40: 14 bin TL Samsung Galaxy Z Flip: 14 bin TL Samsung Galaxy Note 20 Ultra: 13 bin TL Samsung Galaxy S20 Ultra: 12 bin 500 TL Huawei P40 Pro: 10 bin TL

Huawei P40 Pro

Ortalama fiyatı: 10.000 TL

Özellikle kamerasıyla ön plana çıkan Huawei’nin ülkemizde satışa sunduğu en premium modellerden biri olan Huawei P40 Pro, çıkışından bu yana pek indirim yüzü görmeyen bir model. Fakat P40 Pro, sunduğu özellikler bakımından parasının hakkını da çıkarmayı başarıyor.

Kirin 990 yüksek performanslı işlemciyle gelen Huawei P40 Pro, kameralarını da bu işlemcinin sağladığı üstün yapay zekâ sayesinde destekleyebiliyor. Huawei P40 Pro’nun kameraları ise 50 MP geniş açılı, 40 MP ultra geniş açılı ve 12 MP optik zoom lens olmak üzere sıralanıyor. Bu kameralar sayesinde P40, 2K çözünürlüğe kadar 30 FPS video çekebiliyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Ortalama fiyatı: 12.500 TL

Samsung Galaxy S ailesinin en yeni ve ülkemizde satılan en yüksek modeli olan S20 Ultra, ne arıyorsanız, onu bulabileceğiniz bir telefon. Hem tasarım hem donanım bakımından lüks bir akıllı telefon olan S20 Ultra, Samsung’un ARM tabanlı Exynos 990 işlemcisinden güç alıyor ve 12 GB RAM’e ev sahipliği yapıyor.

S20 Ultra’nın arka kameraları ile telefonun asıl öne çıktığı nokta. S20 Ultra’nın arka kameraları 108 MP ISOCELL Bright HMX ana lens, 48 MP ISOCELL Bright GM2 geniş açı lens ve 12 MP Sony IMX 555 telephoto lens olacak şekilde sıralanıyor. 8K 24 FPS video çekebilen S20 Ultra, 1440 x 3200p çözünürlükte QHD+ Dynamic AMOLED ekranla destekleniyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Ortalama fiyatı: 13.000 TL

Samsung S20 Ultra ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Note 20 Ultra, temel olarak ekran yönünden ve ikonikleşmiş çizim kalemiyle diğer modellerin arasından sıyrılıyor. Yine Exynos 990 işlemci kullanılan bu modelin yurtdışı versiyonunda Snapdragon 865 kullanıldığını da belirtmekte fayda var.

Ekran ve kamera yönünden de S20 Ultra ile aralarında pek bir fark bulunmayan Note 20 Ultra, asıl olarak sonsuzluk ekran tasarımıyla ön plana çıkıyor. Bu Infinity-O ekran yanlardan kavisli bir tasarım sunuyor ve ekran hiç bitmiyormuş gibi görünüyor. Tabii bu durum Note serisinin asıl olayı olan kalemi kullanırken de kullanıcılara belirli bir rahatlık sağlıyor.

Samsung Galaxy Z Flip

Ortalama fiyatı: 14.000 TL

Akıllı telefon dünyasında son zamanların en büyük trendlerinden biri de katlanabilir akıllı telefonlar. Bu trende ilk olarak Galaxy Fold modeli ile katılan Samsung, Galaxy Fold ile hayal kırıklığı yaşatmıştı. Galaxy Z Flip ise Samsung’un beklentilerini aşarak oldukça güzel satış rakamlarına ulaştı ve kullanıcılar tarafından da sevildi.

Dikey olarak katlanabilen Galaxy Z Flip, eski kapaklı telefonların havasını, modern dokunuşlar ile yakalamayı başarıyor. Galaxy Z Flip’in başarısının sebebi sadece tasarımı değil. Snapdragon 855+ işlemcisinden güç alan Z Flip, 8 GB RAM’e sahip olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Z Flip’in 6,7 inçlik Dynamic AMOLED ana ekranı ise 1080 x 2636p çözünürlüğe sahip.

Huawei Mate 40:

Ortalama fiyatı: 14.000 TL

2020'nin son amiral gemilerinden olan Huawei Mate 40, firmanın resmi internet sitesi üzerinde 8GB RAM ve 256 GB hafıza ile tek seçenek üzerinden satışa sunuldu. Telefonun fiyatı iPhone ve Galaxy serilerinin amiral gemileri ile yarışırken Google servislerinin kullanılamıyor olması en büyük eksilerinden.

iPhone 11 Pro Max

Ortalama fiyatı: 16.000 TL

Apple’ın 2019 yılı amiral gemisi olan iPhone 11 Pro Max, erişilebilir en yüksek depolama alanına sahip 512 GB’lık modeli ile hâlâ 2020 yılında çıkan amiral gemisi telefonların fiyat olarak önüne geçebiliyor. 6 çekirdekli Apple A13 Bionic işlemcisinden güç alan 11 Pro Max, yine kullanıcıları çileden çıkartan 3.500 mAh bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.

4 GB RAM ile desteklenen 11 Pro Max modelinin arka kameraları 12 MP f/1.9 diyaframına sahip geniş açı, 12 MP f/2.4 diyaframlı ultra geniş açı ve 12 MP f/2.0 diyaframlı telephoto lens olarak sıralanıyor ve 4K 60 FPS video çekebiliyor. 30 dakika %50 dolum sağlayan 18 Watt hızlı şarj da sunan iPhone 11 Pro Max’in bu fiyatları hak edip etmediği ise tamamen kullanıcının insiyatifine kalmış bir durum. iPhone 11 Pro Max’in daha detaylı incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Ortalama fiyatı: 20.000 TL

Samsung’un katlanabilir akıllı telefon pazarındaki rekabeti alevlendirdiği son dönemlerde çıkan son model Galaxy Z Fold 2, hem tasarım hem donanım açısından gerçekten üstün bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Kısa sürede en pahalı akıllı telefonlar denilince ilk akla gelen isimlerden olan Z Fold 2, Snapdragon 865+ işlemcisinden gücünü alıyor ve 12 GB RAM’e ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yenilenen tasarım ve donanımla Z Fold 2, ilk Fold modelinin başarısızlığını da unutturuyor.

Telefonun dış yüzeyinde 6,2 inçlik Super AMOLED bir ekran bulunurken, telefon açıldığında 7,6 inçlik devasa bir son teknoloji Dynamic AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Birçok oyuncu monitöründe olduğu gibi 16 milyon renk sayısına sahip olan bu ekran ayrıca; 120 Hz yenileme hızına, 1768 x 2208p çözünürlüğe ve HDR10+ teknolojisine sahip.

iPhone 12 Pro Max

Ortalama fiyatı: 20.000 TL

iPhone ailesinin en yeni amiral gemisi ve yeni gözdesi iPhone 12 Pro Max, şaşırtmayacak fiyatıyla yakın zamanda Türkiye pazarında da yerini aldı. En pahalı telefonlar listesine gözü kapalı giren yeni 12 Pro Max, 512 GB’lık depolama alanına sahip versiyonu ile 20.000 TL’den Apple Türkiye tarafından satışa sunuluyor. Şu ana kadar en iyi telefon ekranına sahip olduğu belirtilen 12 Pro Max, selefi 11 Pro Max’ten farklı olarak 6 GB RAM sunuyor ve Apple A14 Bionic işlemci ile geliyor.

Kamera kısmında yine her biri 12 MP olmak üzere 3 farklı lens kullanan 12 Pro Max, geliştirilmiş A14 Bionic işlemcisi sayesinde daha üstün bir kamera yapay zekâsına sahip oluyor. 3687 mAh bir batarya ile gelen 12 Pro Max, 20 W hızlı şarj desteği sunuyor. Fakat bildiğiniz üzere kutudan adaptör çıkmıyor, daha sonra hızlı şarj desteğine sahip adaptörü ayrıca satın almanız gerekiyor. iPhone 12 ailesinin tüm özelliklerine buradan, detaylı fiyat listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Huawei Mate Xs

Ortalama fiyatı: 30.000 TL

Evet, en pahalı akıllı telefonlar listemizin sonuna geldiğimizde bizlere ikinci el araç bakıyormuş hissi yaşatan Huawei Mate Xs karşımıza çıkıyor. Dile kolay 30 bin liralık fiyatıyla ağızları açık bırakan Huawei Mate Xs’in bu fiyata sunduğu özellikler de epey bir tartışılıyor. Sekiz çekirdekli Kirin 990 işlemcisinden güç alan Mate Xs, 8 GB RAM’e ev sahipliği yapıyor.

Arka kısımda Leica dörtlü kamera modülünü kullanan Mate Xs’in kameraları şu şekilde sıralanıyor: 40 MP (Geniş Açı Lens, f/1.8 diyafram) + 16 MP (Ultra Geniş Açı Lens, f/2.2 diyafram) + 8 MP (Telefoto, f/2.4 diyafram, OIS), HUAWEI Uçuş Süresi (TOF) Kamera. Huawei Mate Xs katlanabilir telefon dünyasının yeni ilgi odağı olan Galaxy Z Fold 2 ile hemen hemen aynı özellikleri sunmasına rağmen aradaki 10 bin liralık fiyat farkı, Huawei Mate Xs’i biraz yarışın dışına itiyor.

Türkiye’de satılan en pahalı telefonlar listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler listede bulunan akıllı telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyatlara bu telefonlar alınır mı? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.