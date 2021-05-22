Fahrettin Koca: Türkiye’nin Aşı Sorunu Bitmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada aşı sorununu tamamen çözüldüğünü söyledi. Haziranda 20 yaş üstü herkesin aşılanacağını söyleyen Koca, aşının yaygınlığıyla yasakların da azaltılacağını ifade etti.

Koronavirüs, 2020 yılının ilk aylarında tüm dünyaya yayılmış durumdayken Türkiye, virüsle ilk defa Mart 2020’de tanıştı. O günden bugüne yapılan testlerde toplamda 5 milyon 169 bin vaka kayda geçti ve 45.840 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüse karşı mücadelede tüm dünyada en beklenen gelişmeyse aşıydı.

Aşıların geliştirilmesiyle Türkiye de aşı geliştiricilerinden aşı tedarikine başladı. Önce Çinli şirket Sinovac ile anlaşıldı, ardından Rus Sputnik V aşısı ve BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı için anlaşmalar yapıldı. Geçtiğimiz günse bugüne kadar aşı konusunda aldığımız en sevindirici haberlerden birisi geldi: Türkiye, 120 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısı için anlaşma sağladı.

Aşı sorunu çözüldü:

BioNTech/Pfizer aşısının her bireye 2 doz yapıldığı göz önüne alındığında, yapılan anlaşma 60 milyon vatandaşın aşılanabileceği anlamına geliyor. Bu da ilk olarak akıllarda aşı sorununun sona erip ermediği sorusunu oluşturuyor. İşte bu soru ve daha fazlası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sorularını cevaplayan Koca, “Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?” sorusuna “Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.” yanıtını verdi. Ardından BioNTech aşılarının gelmesiyle birlikte izlenecek yolu da aktardı. Fahrettin Koca, haziran ayında 20 yaş üstü herkesin aşılanacağını açıkladı.

Gelen 30 milyon aşı, 30 milyon kişiye ilk doz olarak yapılacak:

Bugüne kadar gelen aşıların ikinci dozunun yedeklenip elde tutulduğunu, belli bir sürenin ardından da yedeklenen aşıların yapıldığını aktaran Ahmet Hakan, mayıs sonu / haziran başı itibarıyla gelecek 30 milyon BioNTech aşısında bu uygulamanın olmayacağını belirtti. Bunun nedeniyse Bakan Koca tarafından şu şekilde açıklandı:

“30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, %78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız.”

Gelen 30 milyon aşının birinci doz olarak 30 milyon kişiye yapılacağını aktaran Koca, ikinci doz aşınınsa ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını açıkladı. Böylelikle birinci dozu yaptıranlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacak. Koca, ayrıca Sputnik ve Sinovac aşılarının hiç gelmemesi durumunda bile aşı sorunun çözülmüş şekilde kalacağını ifade etti.

Aşılamanın yaygınlaşmasıyla yasaklar azaltılacak:

Uygulanan tedbirlere dair de açıklama yapan Koca, aşının yaygın olarak yapılmasıyla birlikte kapanmadan ziyade kişisel korunmanın esas olduğu bir sürece geçeceğimizi aktardı. Bu süreçte kişisel kontrollerin olacağını, kişisel koruyucu tedbirlerin artırılacağını ve yasaklamaların azaltılacağını söyledi. Son olarak 20 yaş altına aşılama hakkında şu ifadeleri kullandı:

“BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz.”