Twitch politikasındaki bir değişiklik sayesinde artık yayıncıların, banlanmış kullanıcıların içerikleriyle etkileşime girmesi mümkün.

Son zamanlarda rakibi Kick tarafından fazlaca baskılanan yayın platformu Twitch, özellikle de Türkiye gibi ülkelerde dezavantajlı duruma düştü. Zira platformu ülkemizde ayakta tutan yayıncıların büyük çoğunluğu, çok daha iyi imkânlar sunan Kick’e geçmiş durumda. Hatta izleyiciler, daha bu yayıncılar yayın açmadan abone oldu bile.

Bu konuya yönelik pek bir yorum yapmasa da Twitch, farklı konularla gündeme gelmeye devam ediyor. Platformun kanayan yarası olan müstehcenlik bunlardan biriydi. Çok sayıda kullanıcı da müstehcenlik sebebiyle platformdan banlanıyor. Fakat işin garibi, başkalarının banlanmasına sebep olan içerikleri izlemek de ban sebebiydi.

Artık bu durum değişiyor.

Twitch, yayıncıların diğer yayıncıların banlanmasına sebep olan içerikleri veya direkt olarak banlanmış yayıncıların içeriklerini izlemeye izin vermiyordu. 4 Nisan’da paylaşılan değişiklikle birlikte bu durumda değişmiş oldu. Artık yayıncılar, fikir belirtme çerçevesinde tepki vermek için söz konusu içerikleri yayınlarında izleyebilecekler. Fakat banlanan kullanıcılar, hiçbir şekilde o yayınlarda konuk olarak bulunmayacak.

X üzerinden yaptığı paylaşımda Twitch, bu hamlenin doğru dengeyi sağlayacağını söylüyor. Bu hamleyle birlikte kullanıcılar, Dr Disrespect gibi banlanmış yayıncıların içeriklerini görebilecek.

Fakat burada da hiç kısıtlama yok değil. Twitch’in içerik politikasını ihlal eden ekstrem içeriklerin izlenmesi yine de ban’lanmayla sonuçlanacaktır. Değişiklik, X paylaşımıyla birlikte yürürlüğe girdi. Bunun nasıl etkiler getireceğini de önümüzdeki süreçte göreceğiz.