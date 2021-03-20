ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, bant kısıtlama cezası gelmeden Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti. Bu kararın ardından ülkemizde hala temsilcilik açmayan tek sosyal ağ Pinterest oldu.

1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile birlikte Türkiye'de 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip tüm sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti. Bu süreçte temsilcilik açmayan firmalar kademeli olacak şekilde başta para cezası sonrasında ise bant kısıtlamasıyla karşılaşacaktı. Geçtiğimiz dönemde Facebook, Instagram gibi platformların Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ettiğini duyurmuştuk. Bu süreçte temsilcilik kararına direnen son dev sosyal medya platformu ise Twitter olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Fatih Sayan'ın yaptığı açıklamaya göre Twitter da Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını açıkladı ve sözlerine "İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter'ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici" ifadeleriyle devam etti.

Pinterest dışında temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı

Bakan Sayan'ın yaptığı açıklamaya göre Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararının ardından Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Bakan, "Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor." diyen Sayan, paylaşımlarının devamında sosyal ağ platformlarının hangi dönemde Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ettiğini söyledi. Bakanın açıklamalarına göre ülkemizde temsilcilik açmayı kabul eden ilk platform VK oldu. Bu platformun ardından YouTube, TikTok ve Facebook gibi platformlar idari para cezalarının ardından temsilcilik açmayı kabul etmişlerdi. Son olarak temsilcilik bildirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest'e Ocak 2021'de reklam yasağı uygulanmıştı. Eğer Pinterest temsilci açmama kararında diretirse önümüzdeki dönemde bant genişliği daraltılacak.