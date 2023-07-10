Cloudflare verilerine göre Twitter'ın trafiği, 2023 yılı boyunca düzenli olarak düşmeye devam etti. Threads'in yayınlanmasıyla ise daha da keskin bir düşüş görüldü.

Eylül 2022’de Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan Twitter, o gün bugündür pek de gün yüzü göremedi. Twitter Blue aboneliği çıkarıldı, hesaplara mavi tik verme parayla mümkün kılındı, binlerce mühendis işten çıkarıldı.

Tüm bunların üzerine Twitter alternatifi aramaya başlayan kullanıcılar da çözümü kısa süreliğine Mastodon ve BlueSky’da bulmaya başlamıştı. Fakat fırsatı gören Mark Zuckerberg, Instagram’a bağlı Twitter rakibi Threads’i 5 Temmuz’da kullanıma soktu. Bugün, Threads’in ve Elon Musk’ın Twitter’ı nasıl düşürdüğü de somut olarak paylaşıldı.

Twitter’ın trafiğinde yaşanan değişim:

Cloudflare’in son 6 aylık DNS trafiği grafiği, Twitter’ın trafiğinin 2023 yılının başından bu yana düştüğünü gösterdi. Üstelik bu düşüş, Threads’in yayınlandığı Temmuz ayının ilk günlerinde çok daha fazla oldu.

Tabii bu grafik hakkında paylaşmamız gereken önemli bir nokta var. Grafikteki trafik verisi, yalnızca 1.1.1.1 DNS adresi üzerinden elde edilen trafiği baz alıyor. Bu DNS’in kullanılmadığı cihazlardan yapılan ziyaretler hesaba katılmıyor.

Tablonun tam tersini gösteren bazı veriler de var:

Cloudflare’in DNS verileri Twitter trafiğinin düşüşünü gösterse de Apptopia verileri, farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Apptopia’nın verileri, Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısının 2023 yılı boyunca artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Tabii Threads’in ardından günlük aktif kullanıcı sayısında nasıl bir değişim yaşandığını ancak önümüzdeki haftalarda güncellenecek verilerle görebileceğiz.