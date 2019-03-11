Twitter’da İnsanların Aklını Alan Matematik Numarası

Yüzde hesaplamalarında kullanılan basit bir yöntem, Twitter’da insanları oldukça şaşırttı ve büyük sansasyon yarattı.

Kağıt kalem ya da hesap makinesi olmadan işlem yapmak herkes için kolay değil. Aklımızdan hızlıca hesap yapmamızı sağlayan ufak hileler ise bu işi çok daha kolay hale getiriyor.

Bu yöntemlerden bir tanesi de yüzdelik hesaplarda yapılan yer değiştirme yöntemi. Temel mantık olarak X’in yüzde Y’si ile Y’nin yüzde X’inin eşit olması mantığına dayanan bir yöntem bu. Örneklerle açıklayalım.

75’in %4’ünü hesaplamak, herkes için hemen yapılabilen bir işlem değil. Öte yandan 4’ün %75’ini hesaplamak gayet kolay. Yer değiştirme işlemi de bu özellikten faydalanıyor.

Yöntem aslında oldukça bilinen bir yöntem olsa da Twitter’daki kullanıcılar için oldukça yeni. Orijinal tweete gelen cevaplar da durumu gözler önüne seriyor. Bazı kullanıcılar bu yöntemi hiç duymadıklarını ve ilk defa matematiğe ilgi duyduklarını söylerken, bazı kullanıcılar ise “Kaç yaşıma geldim bunu daha bugün öğreniyorum” diye cevaplar yazdı.

Bu yöntem aslında küçük ve sık kullanılan, alışıldık sayılarda işe yarıyor. Örneğin 50’nin %22’sini bulmak istediğimizde 22’nin %50’sini alarak 11’i bulabiliyoruz. Öte yandan 27’nin %36’sı ile 36’nın %27’si aynı zorlukta olacaktır (Cevap 9,72). Büyük sayılar ya da küsuratlı sayılarda sıkıntı çıkabiliyor. Yine de basit hesaplar yapmak için oldukça etkili bir yöntem olduğunu söylememiz gerek.