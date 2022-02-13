Twitter, topluluk özelliğiyle ilgili yapacağı yenilikleri açıkladı. Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada altı çizili, üstü çizili, italik ve kalın yazılar yazmamamıza olanak sağlayacak yeni çalışmalar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ın birden fazla sohbet grubunuzu aynı çatı altında toplamanıza olanak sağlayacak ‘Topluluk’ özelliğini getirmesinden bahsetmiştik. WhatsApp’a gelecek olan bu güncellemeyle bu özelliğin yanı sıra birçok yenilik de beraberinde gelecek.

WhatsApp gibi bu özelliği yeni duyuran platformlar dışında, halihazırda topluluk özelliğine sahip uygulamalar da mevcut. Topluluk özelliğini geçtiğimiz aylarda kullanıma açan Twitter, aynı zamanda birçok tartışmaya sebep olan ve yıllardır konuşulan 'beğenmeme' özelliğini de kullanıma açacağını duyurmuştu.

Topluluk yöneticileri, üyelerin insanları davet edip edeyemeceğine kadar verebilecek

Topluluk özelliği, birçok insan tarafından oldukça işlevsel bir kullanıma sahip. Ancak hala eksikleri olduğu kesin. Twitter’da bu özelliğin biraz daha üstüne düşmeye karar vermiş olacak ki, birkaç değişiklik eklemeye hazırlanıyor. Gelecek olan bu güncellemeyle birlikte artık topluluk yöneticileri, üyelerin başka bir insanı davet edip edemeyeceğine karar verebilecek. Topluluklara davetlerle ilgili gelecek olan bu özellik ile, iki topluluk çeşidi olacak:

Herkese Açık Topluluk: Herkesin Topluluğa katılabildiği ve tüm üyelerin başka insanları davet edebildiği topluluk.

Kısıtlı Topluluk: Üyesi olmak için topluluğa istek gönderilen kısıtlı topluluk. stekler moderatör veya yönetici tarafından onaylandıktan sonra topluluğa erişim sağlanabilecek. Eğer kısıtlı topluluğun moderatörü veya bir mevcut üyesi tarafından davet edilirseniz ise topluluğa istek göndermenize gerek kalmayacak.

Yeni yazı tipleri geliyor

Twitter’ın üzerinde çalıştığı bir diğer özellik ise kullanıcıların kullanıcıların yazdıkları yazıları daha eğlenceli veya dikkat çekici hale getirmesine olanak sağlayacak. Nima Owji’nin paylaşımına göre Twitter yakında kalın, italik, üstü çizili ve altı çizili gibi biçimlerde yazılar yazabileceğimiz yeni özelliğini kullanıma sunacak. Tweetlerde ve yanıtlarda geçerli olan 280 karakter sınırlaması ise devam ediyor. Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde Twitter makaleleri hakkında çalışmalar yaptıklarını ve daha fazla ayrıntı paylaşacaklarını doğruladı.