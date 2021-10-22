Twitter, İngiltere'de fazlasıyla popüler olan Sphere isimli bir grup sohbet uygulamasını satın aldı. Uygulamanın arkasındaki 20 kişilik ekip, bu satın almayla Twitter bünyesine geçti. Satın alma işleminin Twitter'a ne kadara mal olduğu şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler mikroblog uygulaması Twitter, ürün ve hizmet gamını genişletebilmek için yeni bir adım attığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre İngiltere'deki popüler grup sohbet uygulamalarından bir tanesi olan Sphere, an itibarıyla resmen satın alınmış durumda. Taraflardan ikisi de bu satın almanın Twitter'a ne kadar mal olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Sphere, dünya genelinde çok da bilindik bir uygulama değil. Ancak arkasında 20 kişilik bir ekibin bulunduğu uygulamanın gelecek vadettiği biliniyor. Kullanıcıların gruplar kurarak iletişim kurmalarına imkan tanıyan yazılım, önümüzdeki dönemlerde çok daha geniş kapsamda hizmet verebilir gibi görünüyor. Hatta Twitter isterse, Sphere'i WhatsApp'ın rakibi haline bile getirebilir. Ancak bu noktada kesin bir şey olmadığını rahatlıkla dile getirebiliriz.

Sphere'in mobil uygulaması böyle görünüyordu

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, anlaşmayla birlikte uygulamaya yeni kullanıcı kabul edilmeyeceği ifade edildi. Tamamı Twitter bünyesinde çalışmaya devam edecek geliştirici ekip, öncelikli olarak Twitter'ın DM deneyimini iyileştirmeye odaklanacak. Daha sonraki süreçte ne olacağını ise henüz kimse bilmiyor. Kim bilir belki de Twitter, geçtiğimiz haftalardaki erişim sorunu ile birlikte WhatsApp'a alternatif bir mesajlaşma uygulaması ortaya çıkarabilir.

Twitter, özellikle de 2021 yılında pek çok yeniliği kullanıcıların hizmetine sundu. Üstelik platformun yeni özellikler üzerinde çalıştığı da herkes tarafından biliniyor. Sphere'in satın alınması, şirketin hem yeni özellikler geliştirmesine hem de alanında uzmanlaşmış isimlerin becerilerini kullanmasına fayda sağlayacak gibi görünüyor.